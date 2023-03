Interessados podem ingressar no mercado de trabalho a partir de concursos públicos e processos seletivos no Oeste Paulista

Vagas em mais de 10 cidades da região de Presidente Prudente (SP) são destinadas a pessoas com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. Prefeitura de Sandovalina (SP) realiza processo seletivo para formar cadastro reserva de estagiários

Concursos públicos e processos seletivos oferecem oportunidades para trabalhar em diversas cidades do Oeste Paulista. Há vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Confira as oportunidades:

Prefeitura de Sandovalina

A Prefeitura de Sandovalina (SP) está promovendo um processo seletivo para formar cadastro reserva de estagiários.

Confira os cursos com vagas:

Administração; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Artes; Biomedicina; Ciência de Dados; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Produção; Farmácia; Fisioterapia; Geografia; História; Letras – Língua Portuguesa; Matemática; Música; Pedagogia; Psicologia; Tecnologia da Informação; Tecnologia em Agrocomputação; Tecnologia em Gestão Financeira; Tecnologia em Marketing; Tecnologia em Processos Gerenciais; Técnico em Enfermagem; Técnico em Recursos Humanos; e Ensino Médio.

Os contratadores vão exercer atividades semanais de 20 a 30 horas. A bolsa-auxílio será de R$ 490 a R$ 740.

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março, pela internet.

Prefeitura de Monte Castelo

A Prefeitura de Monte Castelo (SP) está realizando um concurso público para formar cadastro reserva de profissionais, em regime estatutário.

Confira as vagas:

Atendente; Auxiliar da Procuradoria Jurídica; Auxiliar de Orçamento e Finanças; Auxiliar de Tesouraria; Auxiliar de Tributação; Auxiliar de Vida Escolar; Motorista do Setor de Saúde; Nutricionista; Psicólogo Educacional; Supervisor de Ensino; e Tratorista.

De acordo com o cargo de interesse, os interessados devem possuir escolaridade em níveis fundamental, médio ou superior.

As remunerações variam de R$ 1.525,64 a R$ 5.098,56. A carga horária será de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso ou de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

As inscrições seguem até o dia 21 de março, pela internet. A taxa varia entre R$ 28 e R$ 48.

Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), está realizando dois concursos públicos, em Presidente Prudente, com o objetivo de preencher duas vagas para o cargo de professor substituto.

Confira os editais e as áreas de interesse:

Edital 10/2023 – Ciências Exatas e da Terra – Estatística ou Matemática (Algoritmos e Técnicas de Programação I; Cálculo Numérico Computacional; Algoritmos e Técnicas de Programação II; Programação Linear) (1);

Edital 11/2023 – Ciências Exatas e da Terra – Estatística ou Matemática (Probabilidade e Estatística I; Probabilidade e Estatística II) (1).

Para participar, os candidatos devem possuir título de mestre na área de conhecimentos.

Os contratados cumprirão jornadas de 12 horas por semana e terão remuneração mensal de R$ 1.655,35.

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março, pelo site da universidade. A taxa é de R$ 127.

Etec

Adamantina

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Adamantina anunciou a realização de três novos Processos Seletivos, com o objetivo de formar cadastro reserva para professores de ensino médio e técnico.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as áreas de Matemática, Programação e Algoritmos e Programação Web I.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, pela internet.

Teodoro Sampaio

A Etec de Teodoro Sampaio está procurando profissionais da educação para formar cadastro reserva na área de Língua Estrangeira Moderna – Inglês/Comunicação Profissional e para professor de ensino médio e técnico, na área de Aplicativos Informatizados I (Agronegócio).

As inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira (16), para a área de Agronegócio, e até o dia 20 de março, para a área de Ingles/Comunicação profissional, pela internet.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

Fatec

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Presidente Prudente (SP) está realizando dois processos seletivos com o objetivo de contratar professores de ensino superior.

Confira as áreas de interesse a partir dos editais:

Edital 157/07/2023: áreas de administração e negócios/ artes e moda/ design de produto e arquitetura/ marketing e publicidade, presentes no curso de marketing.

Edital 157/06/2023: área de Ciência da Computação/Engenharia da Computação, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas.

Os profissionais deverão exercer jornadas de quatro horas/aulas, e receberão R$ 34,13 por hora/aula.

Todas as inscrições devem ser feitas pela internet.

Os interessados em ministrar no curso de marketing devem se inscrever até o dia 23 de março. Já para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, as inscrições seguem até esta quinta-feira.

Prefeitura de Irapuru

A Prefeitura de Irapuru (SP) está realizando um concurso público e um processo seletivo com o objetivo de contratar 13 profissionais para diversos cargos e formar cadastro reserva.

Confira as vagas de acordo com os editais:

Edital 001/2023 – Concurso Público: Braçal Masculino; Operador de Máquinas (1); Tratorista (1); Operador de Bombas (1); Auxiliar de Escriturário (1); Recepcionista (1); Auxiliar de Enfermagem; Escriturário (1); Fiscal de Impostos e Taxas; Técnico em Química (1); Assistente Social; Auxiliar Educacional (3); Fonoaudiólogo (1); Professor de Educação Básica – Inglês (1); Psicólogo; Psicopedagogo (1).

Edital 001/2023 – Processo Seletivo: Professor Educação Básica.

As inscrições devem ser feitas pela internet, até o dia 26 de março. A taxa varia entre R$ 15 e R$ 45.

A remuneração será de R$ 20,95 a R$ 24,45 por hora aula, ou de R$ 1.320,12 a R$ 2.788,97 ao mês.

Prefeitura de Regente Feijó

A Prefeitura de Regente Feijó (SP) realiza um Concurso Público para preencher nove vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental e médio.

Veja as vagas:

Serviços Gerais – Feminino (1); Serviços Gerais – Masculino (1); Pedreiro (1); Servente de Pedreiro (1); Atendente (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Motorista (1); Oficial de Escola (1); Recepcionista (1); Agente Comunitário de Saúde.

As inscrições seguem até o dia 30 de março, pela internet, e custam R$ 30 e R$ 50.

Os contratados receberão remuneração mensal de R$ 1.426,04 a R$ 2.604,00 e deverão trabalhar por 40 horas durante a semana.

Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza um processo seletivo com o objetivo de contratar 21 estudantes, de 14 a 22 anos, para integrar o Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo no Oeste Paulista.

Confira as vagas e municípios abaixo:

Adamantina (1); Álvares Machado (1); Lucélia (1); Osvaldo Cruz (1); Pirapozinho (1); Presidente Epitácio (3); Presidente Prudente (10); Regente Feijó (1); Rosana (1); e Teodoro Sampaio (1).

Podem participar estudantes de ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, curso superior em nível de graduação ou pós-graduação, e quem receber remuneração mensal menor que dois salários mínimos ou estiver desempregado.

Os contratados terão um salário mensal de R$ 651, além de auxílios de refeição, de transporte, de médico e contra acidentes pessoais.

As inscrições custam R$ 30 e devem ser feitas pela internet até o dia 3 de abril.

