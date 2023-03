Interligação de novo reservatório deve afetar distribuição de água em oito bairros de Mogi nesta terça-feira

Após retomada da distribuição de água, a normalização do abastecimento será de forma gradativa, no decorrer de quarta-feira (29). Novo reservatório da Vila Suíssa, no distrito de César de Souza, terá capacidade para 2,5 milhões de litros. Semae faz obras em novo reservatório da Vila Suíssa

Julio Nogueira/Semae

Nesta terça-feira (28), o abastecimento de água será interrompido em oito bairro do distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes, devido a obras de interligação da rede ao novo reservatório da Vila Suíssa. Durante a pausa, prevista para ocorrer no período das 7h às 16h, serão realizados testes de operação que antecedem o início da distribuição de água pelo novo dispositivo, que terá capacidade para 2,5 milhões de litros.

Além da Vila Suíssa, os outros bairros afetados são: Botujuru/Vila São Paulo, Cezar de Souza, Conjunto Cláudia, Jardim Juliana, Residencial Veredas, Vila Horizonte e Vila Pauliceia. Após a retomada da distribuição de água, às 16h, a normalização do abastecimento será de forma gradativa, no decorrer da noite e da madrugada/manhã de quarta-feira (29).

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) recomenda aos consumidores utilizar com economia a água armazenada nas caixas d’água, evitando o desperdício em tarefas domésticas essenciais, além de reduzir o tempo de banho.

Ter caixa d’água é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento. Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.

Obras de melhorias

A área de abastecimento da Vila Suíssa ganhará um importante reforço na distribuição de água com a construção de mais um reservatório, de 2,5 milhões de litros. A unidade elevará a disponibilidade hídrica para 4,5 milhões de litros, já que se somará ao reservatório que opera atualmente e tem capacidade para 2 milhões de litros.

O investimento é uma contrapartida da iniciativa privada devido à implantação de novas unidades habitacionais na região. O trabalho é acompanhado e fiscalizado pelo Semae, que assumirá a operação do reservatório quando as obras forem concluídas.

A previsão do Departamento Técnico do Semae é de que o reservatório adicional entre em operação este ano.

Vito Califano