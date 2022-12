International Blog festeggia il suo quinto compleanno

Si svolgerà sabato 17 dicembre (ore 20,30) – nell’elegante cornice del Mamì Bistrot di Rivabella (Rn) – la festa del quinto compleanno di “International Blog”, il portale di informazione giornalistica dedicata al gossip e al mondo dell’entertainment fondato nel dicembre del 2017 dal blogger di Russi (Ra) Giulio Strocchi.

Una piattaforma online cresciuta, anno dopo anno, a ritmi esponenziali e diventata oggi uno dei punti di riferimento più autorevoli nel mondo dello spettacolo e della televisione: “International Blog è nato quasi per gioco – spiega Giulio – perché volevo abbinare le mie conoscenze informatiche e dei social media al mondo degli eventi. La risposta del pubblico è stata subito esaltante e, anche al di là delle mie più rosee aspettative, il Blog è cresciuto nei contatti e nelle visualizzazioni.

Oggi i nostri segmenti d’interesse sono le discoteche, la moda, il gossip e lo spettacolo a 360°”.

Abile generatore di contatti e ormai esperto creatore di sinergie e partnership con aziende e personaggi, Giulio oggi si trova al vertice di uno staff che conta diversi collaboratori nel mondo del giornalismo, della fotografia, del marketing e degli influencer: “Il dato positivo – spiega – è che, negli anni, siamo sempre cresciuti.

E, da circa un anno e mezzo, per implementare l’interattività dei miei servizi, ho creato con la collaborazione tecnica di Daniele Ugoni una WEB TV che, sui canali social, contabilizza ormai diverse migliaia di contatti. Il ‘plus’ del progetto è, in primis, una regia professionale e la messa in onda contemporanea su Facebook, Youtube, Twitch, Instagram e TikTok. In questi mesi abbiamo avuto come ospiti diversi vip, soprattutto grazie all’aiuto dell’ufficio stampa Marianna Pignatelli che sta avendo un ruolo sempre più centrale nel progetto”. Inoltre all’interno dello staff ci sono le conduttrici Tiziana Viscardi, Greta Ray, Lorih Caradonna che conducono rispettivamente i programmi Gossip Live, A Tutto Web e A Tu X Tu

Da qualche settimana è nato anche il progetto “Saranno Famosi” dove International Blog, grazie ai suoi contatti, si occupa di scouting e di formazione di giovani talenti.

La festa compleanno di International Blog – allestita in collaborazione con lo staff Key Family che supporta il dj Francesco Adorisio – sarà l’occasione per ripercorrere questi cinque anni di successo e per brindare al futuro del portale “che – come spiega Strocchi – crescerà ancora tantissimo grazie a nuove idee e ad alcuni progetti di grande qualità”.

Ufficio Stampa