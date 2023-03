International Day of Forests 2023: foreste rigogliose per comunità sane

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 Marzo la Giornata Internazionale delle Foreste nel 2012. Obiettivo: celebrare e sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sull’importanza delle foreste, incoraggiando a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per gestire queste aree per il bene delle comunità.

Il tema per il 2023 è “foreste e salute”: alberi e boschi infatti non solo ci donano il legno e la carta che utilizziamo ogni giorno, ma sono importantissime fonti di servizi per il nostro benessere, fisico e mentale: rappresentano ad esempio la fonte diretta di cibo per quasi un milione di persone in tutto il mondo, fornendo erbe, frutta, noci, carne ed insetti.

Ma non è finita qui: le foreste sono una grandissima farmacia a cielo aperto. Delle oltre 50.000 specie di piante conosciute oggi per il loro valore medicinale – dalla pervinca (Vinca minor) del Madagascar per curare il cancro, al chinino per la cura della malaria dagli alberi di china (Cinchona), al cortisone contenuto in alcune patate selvatiche e che viene utilizzato nelle pillole contraccettive – molte crescono nelle foreste o nelle immediate vicinanze.

Prevenzione, in armonia con la Natura

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate pratiche di benessere nel bosco, spesso note con il termini di forest bathing (o bagno in foresta). Molti studi hanno infatti dimostrato che trascorrere del tempo nelle foreste aumenta le emozioni positive e diminuisce fattori negativi come lo stress, l’ipertensione, la depressione, la stanchezza, l’ansia e la tensione.

Ma non serve andare lontano per provare questi benefici; anche gli alberi e i parchi nelle città ci danno una mano assorbendo i gas inquinanti dal traffico e filtrando il particolato fine come polvere, sporco e fumo – tutte funzioni che aiutano a proteggere le popolazioni urbane dalle malattie respiratorie – o abbassando le temperature nei quartieri durante le estati più torride.

Aiutiamo le foreste!

Secondo il documento State of the World’s Forests 2020, tra il 2015 e il 2020 sono stati persi 10 milioni di ettari di foresta ogni anno (stiamo parlando dell’equivalente di 14 milioni di campi da calcio) a causa della deforestazione. Ciò significa, tra le altre cose, perdita di biodiversità, assieme ad una maggiore scarsità di prodotti derivati dalle risorse forestali per l’alimentazione, il foraggio, il riparo, l’energia, la medicina e la generazione di reddito.

La lotta alla deforestazione e al degrado, così come la gestione sostenibile e la creazione di aree protette, ad alto valore di conservazione e di integrità della biodiversità, vanno sostenute dalle comunità e dai governi come mezzi per fermare la perdita di foreste, proteggere il nostro Pianeta e la nostra salute.

L’articolo International Day of Forests 2023: foreste rigogliose per comunità sane proviene da The Map Report.

valipomponi