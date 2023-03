international-street-food-a-bologna,-migliaia-di-persone-per-il-festival-del-cibo-da-strada

Bologna, 12 marzo 2023 – Grande successo per l’International Street Food che ha fatto accorrere migliaia di persone tra giovedì e domenica ai Giardini Margherita.

Il festival del cibo da strada e della birra artigianale è un appuntamento imperdibile per gli appassionati che, complice anche l’esplosione anticipata della primavera, si sono riversati in massa (foto) per degustare il meglio dello street food internazionale nel parco per eccellenza di Bologna.

Bologna, festival del cibo di strada ai Giardini Margherita: le foto

Grande calca e affollamento, con gli stand che hanno fatto registrare file lunghissime, soprattutto alla sera. E un piccolo disguido nella serata di venerdì, con la luce che è venuta a mancare per una ventina di minuti.

I bolognesi hanno potuto gustare un repertorio gastronomico davvero variegato: dalla carne argentina, agli arancini siciliani, passando per gli hamburger di Angus, al ristorante greco, alla cucina romana e alle specialità messicane, fino al caciocavallo in tempura.

I truck presenti ai Giardini Margherita erano circa una trentina, non dimenticando nemmeno quello dello ‘spiedone’ di patate arrosto e patatine fritte.

Ufficio Stampa