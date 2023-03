international-street-food-bologna-2023,-il-festival-del-cibo-e-della-birra:-quando-e-dove

Bologna, 6 marzo 2023 – Già si sente l’odore del fritto e del barbecue. Da giovedì 9 marzo sbarca in città International Street Food 2023, il festival del cibo da strada e delle birre artigianali preparati a bordo dei food truck. Appuntamento fino a domenica 12 per degustare il meglio dello street food internazionale nel parco per eccellenza di Bologna: i Giardini Margherita.

Ecco il programma.

Date, orari e location

Il festival sarà allestito al parco Giardini Margherita con i seguenti orari:

9 marzo dalle 18

marzo 10, 11 e 12 dalle 12 alle 24

L’ingresso è gratuito. Per info, si può contattare il numero 347.5792556.

Si può accedere ai giardini da viale Gozzadini, piazza di Porta Santo Stefano, piazza di Porta Castiglione, via Cavallina, via Santa Chiara, via dei Sabbioni.

International Street Food Bologna 2023: programma

I migliori street food internazionali in fiera a Bologna da accompagnare alle birre artigianali di microbirrifici d’Italia ed estere. E per dessert, dolci tipici della tradizione italiana, senza escludere le delizie che arrivano dal mondo.

Dalla carne argentina, agli arancini siciliani, passando per le specialità messicane tra tacos e burrito, fino al caciocavallo in tempura. Insomma, alla fiera itinerante dello street food c’è un po’ di tutto.

La gustosa carovana ha come protagonisti circa 30 truck botteghe dove si impasta, frigge, spadella e arrostisce la qualsiasi, tramandando l’amore per la cucina italiana e del mondo e l’orgoglio per il cibo da strada.

valipomponi