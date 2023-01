Internauta denuncia cratera em estrada de Arujá

Homem diz que buraco está há mais de 20 dias na Estrada dos Índios. A Prefeitura informou que estão programados reparos para a estrada. Cratera preocupa motoristas de Arujá

Uma cratera preocupa os motoristas que trafegam pela Estrada dos Índios em Arujá. O internauta Jairo Rodrigues Gonçalves fez um vídeo do problema e mandou pela ferramenta colaborativa VC no G1. A Prefeitura informou que estão programados reparos para a estrada.

“Ela está lá há mais de 20 dias. A estrada dá acesso a vários condomínios e tem um colégio perto. Nos horários de pico fica muito movimentado”, afirma Gonçalves.

Ele relata que teme que as chuvas de janeiro possam aumentar ainda mais o buraco. “Pode infiltrar água e fazer a estrada desbarrancar. Ela é asfaltada e mesmo assim está bem danificada.”

Nota da Redação: A Prefeitura de Arujá informou que estão programados reparos para a estrada que devem ser iniciados na próxima semana. Segundo a Prefeitura, eles devem ser concluídos em um mês. A contenção do buraco será feita e deve movimentar 5 mil metros cúbicos de material, segundo a administração.

