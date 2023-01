Ana Paula Gil relata que motoristas e pedestres tiveram muita dificuldade. Segundo a Prefeitura, durante a noite a água já havia baixado em todos os pontos de alagamento registrados. Internauta flagra carro submerso no Centro Cívico, em Mogi, após chuvas de quarta-feira

Ana Paula Gil/VC no G1

Um carro que estava estacionado no Centro Cívico, em Mogi das Cruzes, ficou submerso depois da chuva de quarta-feira (8). A imagem foi enviada pela internauta Ana Paula Gil por meio da ferramenta colaborativa VC no G1. Segundo a Prefeitura, durante a noite a água já havia baixado em todos os pontos de alagamento registrados.

Ana conta que estava no shopping da cidade quando a chuva começou. A tempestade era tão forte que ela levou quase uma hora para conseguir sair do centro de compras e ir buscar o próprio carro em outra rua.

No percurso, ela flagrou um veículo debaixo d’água. Segundo a internauta, motoristas e pedestres enfrentaram muitas dificuldades. “Numa das tentativas fiz as imagens. [Havia] muitas pessoas tentando atravessar, carros e motos parados”.

Ela diz que, além do carro que aparece na foto, também viu outro passando pelo mesmo problema. “Pela foto da pra ver a altura que a água chegou nele. Tinha dois carros no meio da água. Fotografei 1 deles”.

Ana não teve prejuízos. A tempestade ainda provocou inundações em outros pontos da cidade, congestionamentos e interrupções no abastecimento de água.

Nota da Redação: De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a cidade registrou 102,2 mm de chuva. Ao todo, foram 20 pontos de alagamento. No entanto, não houve registros de vítimas, pessoas desalojadas ou desabrigadas. Durante a noite, a água já havia baixado em todos os pontos de alagamento registrados.

Ainda segundo a administração municipal, equipes da iniciaram os trabalhos de limpeza, retirada de materiais e manutenção de equipamentos logo após a chuva. Desde a noite, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou serviços como raspagem e limpeza de guias, retirada de lixo e galhos, recolha de terra e barro. Ao todo, 57 funcionários atuam nos trabalhos.

