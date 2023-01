internauta-pede-faixa-de-pedestre-em-trecho-da-mogi-bertioga

Ele aponta travessia difícil de mães de excepcionais.

DER afirma que a 150 metros da Apae tem área de travessia.

A travessia de mães com filhos excepcionais na Rodovia Mogi-Bertioga preocupa o arquiteto Valdir Mello. O internauta enviou fotos da estrada pela ferramenta colaborativa VC no G1. Ele aponta o trecho próximo da Rua Francisco Ruiz, na Vila Caputera, em Mogi das Cruzes, como crítico.

É neste endereço que fica o Núcleo Rural da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzesx. No local os alunos recebem aulas de equoterapia. “O problema é que ali na Mogi-Bertioga, perto do Núcleo Rural da Apae, muitas mães descem do ônibus e precisam atravessar a pista que não conta com uma faixa de pedestre”, explica Mello.

O internauta diz já ter flagrado mães com filhos excepcionais atravessando o trecho com dificuldade. O arquiteto passa diariamente pelo local ao levar a esposa para o trabalho e nota o problema. Ele afirma que existe uma faixa de pedestre na rodovia, mas distante do trecho onde as mães passam. “Entendo que uma passarela é uma solução complexa. Mas a implantação de uma faixa e de semáforo de alerta já ajudaria essas mães.”

Nota da Redação: O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que “a 150 metros da Apae há um safety box, que é uma área exclusiva para travessia e que conta com guia rebaixada, faixa de pedestre e lombada eletrônica para redução de velocidade. Esta área foi implantada exatamente para atender aos pedestres com necessidades especiais. Além disso, há também um local exclusivo para parada de ônibus. Vale ressaltar que é recomendável que o pedestre utilize os locais apropriados para travessia para garantir sua segurança e de todos.”

