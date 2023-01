internauta-reclama-de-abandono-em-rua-de-itaquaquecetuba-e-diz-que-moradores-vivem-‘ilhados’

Parte da rua cedeu depois de uma forte chuva e os serviços – como a coleta seletiva não funcionam corretamente. Depois de chuva, asfalto cedeu e moradores vivem ‘ilhados’

Luciana Ferreira/ VC no G1

Morar em um endereço não reconhecido traz muitos prejuízos para quem vive no final da Rua Agudos do Sul, em Itaquaquecetuba. A moradora Luciana Ferreira explica que parte do asfalto cedeu depois de uma forte chuva no ano passado e que algumas famílias vivem “ilhadas”. Ela fez fotos do local e encaminhou pela plataforma colaborativa VC no G1.

AS consequências do problema vão desde a dificuldade da coleta seletiva, até mesmo o simples fato de convidar amigos para se reunirem em casa no bairro Louzada. Segundo Luciana, o asfalto não foi refeito ainda, mesmo depois de mais de dez reclamações protocoladas na Prefeitura. “Você não consegue chegar até o final da rua, tem que fazer um contorno. Na parte da rua que desmoronou, a obra não foi finalizada. A prefeitura já veio aqui, olhou, colocou até a guia nas calçadas, mas o asfalto não veio”, conta.

Acúmulo de lixo em bairro de Itaquaquecetuba preocupa moradores

Luciana Ferreira/ VC no G1

Para completar o cenário, ela diz que muitos moradores (até de outras ruas) jogam lixo na área afetada pelo desmoronamento e ela teme pelo surgimento de insetos e doenças relacionadas. “Às vezes os moradores se reúnem e fazem a limpeza porque, se não, fica difícil o acesso.”

O problema acontece entre os moradores da altura do número 490 até o final da rua, por volta do número 528, onde Luciana mora. Apesar da dificuldade em receber a coleta seletiva, ter a rua limpa e poder ir e vir sem ter que pegar atalhos, Luciana diz que o carnê de IPTU sempre chega na data correta. “Eu pago R$ 220 de imposto e pra isso eles dão um jeitinho e sempre chega a conta pra gente, apesar da Prefeitura afirmar que esse pedaço da rua não existe. Eu moro aqui há 34 anos e como a rua não existe? Não foi sempre desse jeito.”

Nota da redação: Em nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a limpeza e roçagem do local será feita nos próximos dias, em relação a conclusão das obras de pavimentação a administração aguarda recursos para finalizar o trecho.

