Internauta reclama de asfalto esburacado, mato alto e falta de iluminação na Estrada do Pinheirinho, em Itaquaquecetuba

Segundo Alex Loiola, o problema sempre existiu e atinge toda a extensão da via. A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a estrada receberá serviços de capinação e tapa buraco nos próximos dias Internauta reclama de asfalto, mato alto e falta de iluminação na Estrada do Pinheirinho

Asfalto em condições precárias, mato alto e falta de iluminação. Quem precisa passar pela Estrada do Pinheirinho, em Itaquaquecetuba, está incomodado com as condições da via que, além de prejudicar motoristas, afeta a segurança dos pedestres. O internauta Alex Loiola enviou um vídeo por meio da ferramenta colaborativa VC no G1, em que denuncia a situação da via.

Alex é analista de logística e mora em Mogi das Cruzes. Todos os dias ele precisa passar pela Estrada do Pinheirinho, que liga Suzano a Itaquaquecetuba, onde trabalha. Loiola diz que os problemas da via sempre existiram e que nunca são resolvidos por completo.

“Ela começa bem no limite de Suzano com Itaquaquecetuba e termina em uma pontezinha. Está cheia de buracos em toda a extensão. Fizeram um asfalto paliativo, mas quando chove os buracos abrem de novo. Fizeram só onde não dava para passar mesmo, porque os outros trechos continuam esburacados”, lamenta.

De acordo com o analista, em alguns trechos, os motoristas precisam invadir a contramão para conseguir passar sem que o carro fique preso em um buraco. A situação também afeta pedestres, pois a estrada é cercada por mato alto, não há calçadas e falta iluminação pública.

“Os moradores dos bairros que precisam passar ali caminham ou pela beradinha, o que é muito perigoso porque passa ônibus e caminhão, ou pelo mato mesmo. Quando chove, ali vira uma lama. De noite fica pior. O pessoal é assaltado direto”, conta Alex.

Ele ainda diz que chega a sair do trabalho mais cedo na tentativa de passar pela Estrada do Pinheirinho quando o dia ainda está claro, pois teme ser alvo de criminosos durante a noite. Além disso, diz que os moradores já fizeram reclamações, mas que nada foi resolvido.

“É como se a prefeitura não estivesse vendo. Já vi páginas nas redes sociais postando sobre, moradores falando, mas eles nunca são atendidos”, conclui o analista.

Internauta reclama de asfalto esburacado, mato alto e falta de iluminação na Estrada do Pinheirinho, em Itaquaquecetuba

Alex Loiola/VC no G1

Nota da Redação: A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a estrada receberá serviços de capinação e tapa buraco nos próximos dias. Em relação as calçadas e iluminação, devido a grande extensão da via é necessária uma parceria com o Governo do Estado para suporte financeiro.

Já o Governo do Estado disse que a estrada está sob administração municipal e que não há demandas solicitando recuperação desta via na Secretaria de Desenvolvimento Regional nem no Departamento de Estradas de Rodagem (DER ). Diz, no entanto, que o Departamento concluiu amplo levantamento sobre as estradas vicinais paulistas. Os dados são a base para a formação da nova matriz logística do Estado de São Paulo e resultou no Novas Vicinais, programa anunciado pelo Governo em novembro. A lista das vias contempladas será divulgada após assinatura do financiamento.

valipomponi