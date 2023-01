internauta-reclama-de-buracos-em-rua-do-jardim-planalto,-em-mogi

Além dos buracos, vazamentos alagam a rua e prejudicam a passagem de pedestres e motoristas. Prefeitura afirma que trabalho para conter vazamentos está sendo realizado e que logo depois será feita manutenção no asfalto. Buracos e poças se espalham por toda a extensão da rua no Jardim Planalto

Marcelo Aruda/ VC no G1

Os buracos que se formaram no asfalto na Rua Darcy Pereira têm atrapalhado a rotina de moradores e pedestres no Jardim Planalto, em Mogi das Cruzes. Além dos carros terem que desviar, o local ainda está com vazamentos e os buracos se tornaram poças d’água. Prefeitura afirma que trabalho para conter vazamentos está sendo realizado e que logo depois será feita manutenção no asfalto.

Marcelo Arruda fez fotos do local e enviou por meio da plataforma colaborativa VC no G1. Ele conta que a rua é onde mora a sua sogra e que muitos motoristas abusam da velocidade, mesmo com tantos problemas. “Quem mora ali já conhece e passa devagar. Ali também tem gente que faz da rua um rally”, conta.

Segundo ele, o problema é a má qualidade do serviço feito, já que constantemente os buracos reaparecem. “Aqui passa ônibus, mas caminhão, que poderia prejudicar ainda mais o trânsito não passa. Então é serviço mal feito mesmo.”

Além dos motoristas, os moradores e pedestres também sofrem com a situação. Com as poças, muitos pedestres ficam molhados pelos carros que passam acelerando na rua. As calçadas, ainda de acordo com Marcelo, também estão desniveladas e, com isso, muitos pedestres se arriscam caminhando na rua. “Duas casas estão com as paredes da rua sujas por conta da água que os carros jogam. Aqui é um buraco chamando outro e a situação vai ficando cada vez mais ruim.”

Apesar de já ter procurado a Prefeitura, por meio da Ouvidoria, Marcelo conta que as suas reclamações não foram atendidas ainda.

Fachada das casas na Rua Darcy Pereira são atingidas por água dos buracos

Marcelo Arruda/ VC no G1

Nota da redação: Em nota, a administração explica que nos casos de vazamentos das redes de água, equipes técnicas do Semae já estão trabalhando na manutenção. Tão logo estes serviços sejam concluídos, será feito, em um trabalho conjunto entre o Semae e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a recuperação do pavimento.

“Paralelamente a isso, é necessária a implantação de redes de drenagem para dar escoamento às águas que atualmente se acumulam na via e infiltram no asfalto. Além de a rua Darcy Pereira estar em uma baixada e receber águas pluviais de outras regiões próximas, também existem minas d’água, que precisam de escoamento. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já iniciou levantamentos para verificação dos trabalhos necessários”, completa a nota.

pappa2200