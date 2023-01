internauta-reclama-de-mau-cheiro-perto-da-lagoa-azul,-em-suzano

Morador suspeita que esgoto esteja sendo despejado na lagoa e diz que situação incomoda vizinhança. Sabesp diz se tratar de água da chuva e não de esgoto. Segundo morador, máquinas desviaram esgoto para lagoa de Suzano

Ricardo Dalpisol/VC no G1

O mau cheiro perto da Lagoa Azul, em Suzano, tem revoltado os moradores do Jardim Marta. Quem vive por lá acredita que esgoto esteja sendo despejado na água. O morador Ricardo Dalpisol fotografou a situação e enviou as imagens por meio da plataforma colaborativa VC no G1. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), porém, afirma não se tratar de esgoto e sim de água da chuva.

De acordo com Ricardo, o problema começou há aproximadamente 30 dias. “Antes o esgoto que saia dali, percorria a tubulação uns dez metros distante da lagoa. Agora, tiraram o cano, fizeram um desvio com máquina e todo o esgoto está indo para a lagoa.”

Antes, segundo Ricardo, a água era cristalina e, após o início do despejo de esgoto, a situação mudou.

“Aquilo era água limpa e agora é só esgoto. A água da lagoa não tem saída e fica aquele esgoto acumulado ali. Em dia de sol quente, aquele cheiro ninguém aguenta”, reclama.

Nota da Redação

Procurada, a administração municipal informou que a coleta (e tratamento) de esgoto é de responsabilidade da Sabesp, e não da Prefeitura de Suzano. No local, a própria companhia estadual já está realizando a intervenção para corrigir o problema, implantado uma caixa baixa para a passagem da água pluvial sob a tubulação de esgoto.

De acordo com levantamento da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o problema foi detectado pelas equipes da pasta e a Sabesp foi prontamente comunicada. Pelo levantamento inicial, não se trata de esgoto, e sim de água pluvial.

Por sua vez, a Sabesp informou que a situação relatada diz respeito a uma vala de escoamento de águas de chuva, cuja responsabilidade não é da empresa.

A Sabesp também ressaltou que o Jardim Marta, Jardim Imperador e imediações são atendidos em toda sua extensão com rede coletora de esgoto e que o efluente coletado é enviado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Suzano.

