internauta-reclama-de-obra-inacabada-em-coronel-fabriciano,-mg

Moradores iniciaram obra por conta própria e foram impedidos pela prefeitura.

Internauta denuncia o problema em vídeo enviado ao VC no G1.

Um internauta de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, enviou um vídeo para o VC no G1 reclamando de uma obra inacabada na Rua Girassol, no Bairro São Domingos.

De acordo com Marcos Henrique, a prefeitura começou os serviços de contenção do Córrego Riacho das Pedras, mas nunca concluiu. Há duas semanas, os moradores inciaram a obra por conta própria e segundo o internauta, foram impedidos de continuar o trabalho por fiscais da prefeitura, nesta quarta-feira (22). “Eles alegaram que aqui é um grande risco, mas quero saber qual o tipo de risco que vai trazer a sacaria de cascalho que estamos fazendo para tirar a vazão de água?”, questiona.

No vídeo, o intenauta afirma que um poste de energia está sendo danificado por causa da enxurrada que passa pela rua. Ainda de acordo com ele, o local estava sendo usado para colocar entulhos.

Nota da redação: A prefeitura informou que a obra feita pelos moradores não continha projeto com a indicação dos profissionais técnicos responsáveis e não possuía alvará. Diante do risco a que eram expostos os trabalhadores e da falta de regularidade documental e fiscal foi embargada a obra e solicitada a presença da Polícia Militar. Os moradores foram orientados a procurar a Gerência de Obras e Habitação afim de solicitar os estudos necessários para solução do problema. A prefeitura não informou quando o serviço será concluído.

Vito Califano