Internauta registra neblina em região serrana do AP durante verão amazônico

Registros são no município de Serra do Navio, durante o mês de julho. Fotos foram enviadas através da ferramenta colaborativa VC no G1. Neblina sobre o município de Serra do Navio, no Amapá, proporciona um clima de serra na Amazônia; registro do dia 22 de julho

Imagens registradas pelo internauta Wirley Almeida, de 25 anos, e enviadas para o VC no G1, mostram Serra do Navio em meio a uma rotineira neblina matinal. O município, que fica numa região serrana do Amapá, ainda registra temperaturas amenas, na casa dos 20°C, durante o verão amazônico.

Wirley Almeida, que também é fotógrafo e guia de turismo na região, conta que entre janeiro e julho, a vista é praticamente a mesma: a cidade fica coberta de neblina pela manhã. O fenômeno pode ser visto no decorrer do ano, porém com mais frequência no inverno. Distante 203 quilômetros de Macapá, a cidade fica a cerca de 200 metros de altitude acima do nível do mar.

Um dos atrativos da cidade, a Lagoa Azul da mina A12 ficou coberta por neblina na quinta-feira (27)

“As manhãs com muita neblina marcam sempre em torno de 20°C a 22°C. Só não é mais frio porque não estamos no sul do país. Por isso que eu falo que aqui é o melhor clima que existe, não é nem muito quente e também não é frio”, contou Almeida.

Num clima quente e úmido, como em todo o estado, a localização de Serra do Navio propicia o cenário de serra. A neblina é vista por moradores e visitantes pela manhã, mas ameniza durante o restante do dia.

Em julho, os termômetros registram entre 20°C e 25°C em Serra do Navio. Em dias mais quentes, a temperatura já chega em torno dos 30°C, segundo Almeida. O clima é bem diferente que o da capital: no mesmo período deste ano, a temperatura tem uma média de 32°C e a sensação térmica atinge os 41°C em Macapá.

Fotografia feita de cima da mina A12, com vista privilegiada de Serra do Navio, mostra cidade sem neblina no meio da floresta

Fotógrafo registrou a cidade de Serra do Navio coberta de neblina, em julho de 2013; vista da torre da Icomi às 6h30

Praça da Vila de Serra do Navio no início da manhã na quinta-feira (27)

Vito Califano