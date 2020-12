Internet Unlimited Plus a 29,90€ con Vodafone

Internet Unlimited Plus è la promozione di Vodafone per attivare internet a casa disponibile all’acquisto online in totale sicurezza.

Internet Unlimited Plus: i dettagli

La tariffa proposta da Vodafone permette di avere una connessione internet illimitata presso la propria abitazione ad una velocità massima di 1 Gigabit con la tecnologia FTTH. A seconda della copertura in zona è possibile scegliere tra ADSL, Fibra 100 Mega o Fibra 200 Mega. Il costo mensile per ciascuna tipologia di connessione è di 29,90€.

Inoltre, come per la Giga Family Infinito anche in questa offerta troviamo il pacchetto NOW TV Cinema, un catalogo di oltre 1000 film incluso gratuitamente per 6 mesi. Al termine del periodo promozionale è possibile disattivare il servizio senza costi aggiuntivi oppure continuare a fruire dei contenuti a 9,99€ al mese.

Internet Unlimited Plus comprende anche, oltre alla linea in Fibra o ADSL, il Modem con Wi-Fi 6 e le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. La nuova Vodafone Station ha precaricato un software che permette di ottimizzare la connessione wireless all’interno delle proprie mura domestiche.

Costi ed altro

Per le attivazioni completate online non è previsto alcun costo di attivazione. L’offerta in questione non prevede nemmeno vincoli di permanenza contrattuale. In caso di recesso anticipato bisognerà restituire la Vodafone Station per non avere nessun addebito.