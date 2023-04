Internos da Fundação Casa de São Carlos e Araraquara participam do 3º Torneio de Damas On-line

Competição virtual reúne 240 adolescentes de 82 centros no estado de São Paulo. Dez primeiros colocados serão premiados com medalhas. Internos da Fundação Casa de São Carlos e Araraquara participam do III Torneio de Damas On-line

Fundação Casa/Divulgação

Três internos da Fundação Casa de São Carlos e três da unidade de Araraquara (SP) participam nesta sexta-feira (31) do III Torneio Estadual de Damas On-line.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A competição virtual começa às 14h e reúne 240 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação ou estão em internação provisória em 82 centros no estado de São Paulo.

Os dez primeiros colocados serão premiados com medalhas.

As partidas serão disputadas por meio de uma plataforma gratuita, com os jovens acessando a partir de computadores conectados à internet nos próprios centros socioeducativos.

Seletivas

Fundação Casa de São Carlos

Fabio Rodrigues/g1

Os adolescentes participantes se encontram em atendimento em 78 centros socioeducativos masculinos e quatro femininos, localizados em 40 municípios paulistas.

Todas as oito divisões regionais da Fundação Casa, responsáveis por supervisionar os centros de atendimento, estão representadas, após realizarem seletivas nas etapas regionais.

Segundo o presidente da Fundação Casa, João Veríssimo Fernandes, o jogo de tabuleiro on-line auxilia pedagogicamente para o adolescente desenvolver o raciocínio rápido e lógico.

“Realizar um torneio on-line é um meio de utilizarmos as tecnologias e colaborar na integração social e comunitárias desses jovens”, disse.

Disputas

Internos da Fundação Casa de São Carlos e Araraquara participam do III Torneio de Damas On-line

Reprodução

Não há separação de gênero ou categorização de modalidade nas disputas. As disputas, aliás, são similares ao sistema suíço, utilizado no xadrez, em que o número de partidas é pré-estabelecido de acordo com o número de participantes.

As regras oficiais utilizadas no Torneio são da Confederação Brasileira de Jogo de Damas. Profissionais de Educação Física da Fundação Casa acompanham os adolescentes durante as partidas.

A etapa estadual da 3ª edição do torneio é organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa