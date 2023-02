Anticipare al massimo e in maniera automatica l’interruzione di un attacco informatico mentre è ancora in corso o, ancora meglio, già nelle sue fasi iniziali: è questa la novità più interessante di Microsoft Defender 365. Ecco tutti i dettagli della soluzione XDR (Extended Detection and Response)

L’articolo Interruzione automatica degli attacchi in Microsoft 365 Defender: cos’è e come funziona proviene da Cyber Security 360.

Vittorio Ferla