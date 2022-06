Intervista a Ro’Hara: “la musica è una delle poche cose vere e sincere rimaste al mondo”

Dal 3 giugno 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Shalla” (LaPOP), il singolo d’esordio di Ro’Hara. Ecco la nostra intervista.

Come nasce il tuo rapporto con la musica?

Il mio rapporto con la musica è sempre stato amore. Fin dall’età di due anni sapevo che avrei fatto questo mestiere nella vita. Ho avuto, come tutti, molto alti e bassi, ma alla fine sono sempre tornata li.

Cosa rappresenta per te la musica in generale e il tuo fare musica in particolare?

Per la musica è una delle poche cose vere e sincere rimaste al mondo, insieme ai bambini e agli animali. Penso sia una delle forze più potenti che muove il mondo e di conseguenza è la mia forza da sempre. Senza, non saprei davvero come andare avanti. Scrivere e cantare le mie canzoni è come bere quando si ha sete.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Certamente. “Shalla” è un brano pop con contaminazioni soul, electro e dance. E’ stato scritto da me e prodotto in studio da Cristiano Norbedo. All’interno ci sono importanti musicisti della zona, come Andrea Rigonat alle chitarre, Nicolas Morassutto alle batterie e Ricky Carioti al master. Con questa canzone ho voluto far capire alle persone come me, che non siamo soli e che lasciare situazioni tossiche, non è mai facile, ma una volta che si trova la forza per farlo, la vita migliora. Per questo ho deciso di utilizzare il neologismo “Shalla” ovvero “stai serena, respira e tutto si sistema”.

Parlami un po’ della copertina del singolo.

La copertina del singolo è rappresentata da un’immagine molto forte. Volevo che si vedesse bene il mio sguardo, essendo un’artista emergente e che si comprendesse anche sicurezza, fermezza e sensualità, proprio come le canzoni presenti nel mio nuovo ep. La foto è stata scattata dal bravissimo Pietro Rizzato che ha centrato da subito l’obiettivo. Sulla copertina tengo tra le dite un filo della maglietta, che vuole esprimere il saper mantenere il “focus” nella vita, nonostante le difficoltà.

A questo singolo ne seguiranno altri o stai lavorando ad un album?

Il mio obiettivo è fare uscire altri singoli che in realtà fanno parte di questo album che prende il titolo di “filo d’oro”

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Continuare a suonare live, per farmi conoscere sempre di più come artista, sperando che più persone cantino le mie canzoni.