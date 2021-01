Intervista al presidente e Fondatore  della CinemaSet: Antonio Chiaramonte

Antonio Chiaramonte è fondatore e presidente della CinemaSet, casa di produzione cinematografica italiana. Dagli inizi del 2020 è anche componente del comitato tecnico scientifico per i progetti cinematografici inerenti alle tematiche sociali del Miur. Tra i riconoscimenti ottenuti ultimamente si ricorda il premio Starlight International Cinema Award vincitore alla 77° Mostra di Venezia come miglior produttore cinematografico internazionale per il sociale.

Buongiorno Chiaramonte, grazie per la sua disponibilità. Se volessi presentarla ai nostri lettori cosa racconterebbe di lei quale produttore che lavora e vive per il cinema?«come credo lei possa bene immaginare, oggi fare il produttore non è un mestiere facile: questo lavoro richiede anni di esperienza, di conoscenza e di tanti tantissimi sacrifici. Ci vogliono ottime capacità diplomatiche nel comunicare e tantissima pazienza nell’attendere. Produrre un film richiede anni di lavoro, sforzi incredibili ed una volontà di acciaio. Da piccolo amavo il cinema, io ero il tipo di bambino con il quale mia madre mi diceva che ero un sognatore ed iniziavo ad avere paura della responsabilità che mi poteva cominciare nei sogni, ma non mi sono mai demoralizzato. Mentre mio padre mi diceva che il mondo va conquistato, perché non c’è niente da perdere, mi diceva di non aver paura e di non sentirmi mai il più piccolo, perché ciò che sognavo lo potevo prendere, a quel punto mi sono detto che assomigliavo nei pensieri e caratterialmente più a mio padre che a mia madre».

Qual è stato il suo percorso professionale, che lo ha portato ad essere oggi un apprezzato produttore nel cuore dell’industria del cinema internazionale cosi come è stato attribuito al Festival di Venezia l’anno scorso per il sociale?

«sicuramente il mio percorso imprenditoriale. Basta pensare che ho fatto impresa da quando avevo 15 anni insieme a mio padre all’interno dell’azienda di famiglia, in quell’epoca studiavo e lavoravo, avevamo una industria storica di colori e vernici con una distribuzione nazionale ed internazionale e ciò mi ha aiutato parecchio a sviluppare tutta la sensibilità e la capacità professionale necessaria per condurre un’azienda e portare avanti i progetti. Si nasce con queste abilità, non ci si diventa da un giorno all’altro, questi sono doni naturali e non si possono certo inventare certe capacità, purtroppo molti giovani non lo capiscono e falliscono proprio per questo, facendo il passo più lungo della propria gamba, perché la pretesa di saper fare tutto meglio degli altri e avere un’immagine gonfiata è l’errore più grande che si possa fare. Premetto che mi ritengo – con la massima onestà – ancora un piccolo produttore (nel range della grande produzione) che ho ancora tanto da dare, da fare e da imparare, il mio sogno è quello di potermi stabilire e impiantare una sede in America e per questo credo realisticamente che passeranno ancora parecchi anni, li forse raggiungerò la mia dimensione, ho tanto da imparare ,il cinema italiano con quello americano sono due universi completamente molto distanti l’uno dall’altro, ancora in Italia si crede nei miti di una volta e si rimane quindi eterni sognatori! »

Cosa significa essere un produttore cinematografico?

«come le dicevo prima bisogna avere tanta pazienza e mantenere la calma con tutti coloro che lavorano in un progetto filmico. Lei deve pensare che tutto parte nel saper scegliere un prodotto vincente. Mi è capitato nel passato di incontrare amici scrittori che desideravano che io gli producessi le proprie opere, ma quando una sceneggiatura ha dei “fori” e non funziona alla perfezione tutto diventa molto difficile metterla in scena, ricordandoci che tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare. E lo è ancora di più quando gli autori stessi sono ottusi, orgogliosi, non ti vogliono assolutamente ascoltare e sono convinti di aver scritto il più grande capolavoro del cinema internazionale! Le persone o le aziende che investono non sono stupide e vogliono capire se il prodotto funziona. Capita spesso di vedere persone affacciarsi al cinema perché hanno parecchi soldi da investire ma che di cinema non capiscono proprio nulla e così pensano che solo perché dicono di poter investire tanto denaro il film andrà sicuramente bene. Non è così! E’normale che nessuno nell’industria cinematografica ha la lampada di aladino, ma almeno ci devono essere i presupposti di base: una buona storia, un buon regista, un buon cast, un’ottima distribuzione e una pubblicità martellante».

Lei ha avuto dei maestri, delle persone che le hanno insegnato questo lavoro e che vuole citarne alcuni? «se devo essere sincero ho imparato sul campo, anche sbagliando a volte, dato che – come dice il famoso proverbio – sbagliando si impara. Ma quando ho iniziato, avevo comunque alle spalle già vari anni e anni di impresa, dato che ho sempre gestito centinaia tra impiegati e personale aziendale con l’impresa di mio padre e non solo».

Adesso lei copre una carica autorevole all’interno di un comitato tecnico scientifico del Ministero della Pubblica Istruzione per i progetti cinematografici inerenti a tematiche sociali indirizzati particolarmente alla legalità a scopo didattico ed educativo, ultimamente sono stati promossi ben otto progetti da realizzare entro il 2023.

«i progetti cinematografici che il Miur sostiene sono orientati a promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe agli studenti a scuola

In questo modo gli studenti e i docenti acquisiscono strumenti e metodi di analisi per conoscere la grammatica delle immagini e avere la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento. L’educazione alla democrazia e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti e, cioè, capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza, applicandoli nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. Oggi far parte di questo gruppo di lavoro, insieme all’avvocato Enzo Guarnera promotore assoluto di questa iniziativa sul sociale, mi rende orgoglioso e felice, stare insieme ai giovani studenti durante la proiezione dei film nelle sale cinematografiche di tutta Italia mi fa stare bene, diventa un motivo di confronto, di riflessioni, di aperture a dibattiti in base alle tematiche trattate dalla sceneggiatura del film, con tantissime domande che gli stessi studenti ci pongono dopo aver visonato il prodotto . In questo momento particolare a causa del covid la realizzazione di una piattaforma web per le scuole, sarà un punto di riferimento nazionale per la didattica del cinema e saranno diversi gli strumenti e programmi operativi utili alle istituzioni scolastiche per inserire la didattica del cinema all’interno dei percorsi educativi, per sostenere le attività laboratoriali in collaborazione con i professionisti del settore, per promuovere i festival e le rassegne dedicate al mondo della scuola e tanto altro». Il nostro augurio rimane comunque quello di riprendere il contatto diretto con i ragazzi e l’auspicio è che questa pandemia possa lasciarci quanto prima e poter finalmente ritornare con il nostro percorso iniziale, quello di presenza. Il nostro lavoro prevede la realizzazione di ben otto progetti filmici entro il 2023, oltre a due progetti già commissionati da parte di alcuni soggetti privati, la nostra attività darà lavoro prossimamente, quando le condizioni restrittive imposte dallo Stato c’è lo permetteranno, a tante persone, maestranze, attori e attrici, comparse, fornitori di materiali vari per il cinema, ristorazioni e strutture alberghiere, mezzi di trasporto e tanti tantissimi altri ancora. Una macchina industriale che non vede l’ora di riscaldare il proprio motore e ripartire».

Il primo progetto cinematografico 2021 quanto partirà?

«dovrei avere una sfera di cristallo per darle una data ben precisa in questo momento dato il periodo che stiamo attraversando. Ma le assicuro che certamente ci siamo prefissati una data ma non voglio aggiungere altro per scaramanzia dato che questo progetto è stato rinviato ben due volte a causa delle misure restrittive riguardante il covid ! Questa prossima produzione che stiamo per realizzare c’è lo particolarmente nel cuore, una storia che ci insegnerà come ci si può rialzare e riscattarsi in situazioni in cui tutto sembra perduto, finito e sconfitto. La solidarietà e il credere nel bisogno degli altri a volte può essere l’unica via d’uscita per sentirsi bene, questo lungometraggio che andremo a realizzare sarà una nuova e vincente avventura molto coinvolgente, immagini che siamo riusciti ad avere già la pre-distribuzione prima ancora di girare il film, ma comunque ne parleremo al momento opportuno, sono abituato a parlare solamente a cose fatte e realizzate, l’esperienza maturata negli anni passati mi ha pure insegnato questo, nella vita non conta ciò che dici , ma ciò che fai».

Oltre al cinema e ai suoi impegni con il Miur, lei è impegnato in altri progetti, come la collaborazione nella direzione artistica del Nursind Care Film Festival di Monza adesso pure la creazione di una scuola di cinema e moda nella sua città nativa di Catania, cosa ci racconta di quest’ultima sua iniziativa?

«si,sto creando a Catania un luogo dove il cinema si studierà e si imparerà. Un luogo dove grandi Maestri trasmetteranno agli allievi le proprie competenze e la propria passione. Una casa per il cinema dove gli artisti incontreranno i nostri studenti. I corsi saranno triennali di alta formazione e saranno a numero chiuso, la frequenza sarà obbligatoria e saranno indirizzati solamente agli allievi selezionati, per talento e motivazione, attraverso un bando che attiveremo tramite web. L’accesso sarà a numero chiuso. Questa sarà una grande opportunità a chi desidera avvicinarsi professionalmente al cinema per cercare di realizzare insieme un bene a questa città di cui ne ha tanto di bisogno. Mentre per quanto riguarda il settore della moda saranno prossimamente le persone preposte che cureranno il corso formativo a parlarne».

Perché tutto ciò a Catania e non a Roma dove lei oramai si è stabilito da parecchi anni ? «perché Roma è già una città dove ci stanno tante accademie professionali del cinema, addirittura alcune storiche, mentre la Sicilia ne ha pochissime, e sapere che tantissimi giovani del sud si privano di frequentare e studiare a causa dei costi alti di mantenimento che può comportare un trasferimento e pure del caro vita mi rattrista tantissimo, i giovani, soprattutto in questo caso del sud , che rappresentano il futuro del cinema e della moda italiana non possono essere penalizzati da questa circostanza».

Le rivolgo l’ultima domanda e la libero, cosa ne pensa della politica attuale? «su questo argomento mi avvalgo della facoltà di non rispondere» -sorridendo.