Intervista alla fotomodella italiana Claudia Nenna: io innamorata dell’amore

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Sicuramente posso dire di avere avuto diverse soddisfazioni in ambito lavorativo. Ho iniziato la carriera di modella per caso nel 2015 quando una promoter in centro storico, a Roma, mi ha fermato per chiedermi se volessi fare un colloquio per farmi conoscere la sua agenzia di moda. Ho deciso di tentare quasi per gioco ma una volta iniziata la mia carriera ho avuto diverse soddisfazioni che mi hanno spronato a proseguire. Sono arrivata finalista a diversi concorsi prestigiosi nazionali, le mie foto sono apparse in diverse riviste, anche nazionali, sono state esibite a diverse mostre e una ha vinto il terzo premio a livello internazionale. Col tempo e con diversi sacrifici mi sono costruita una rete. Oggi conto collaborazioni con diversi fotografi e stilisti anche importanti. Ciò mi sprona a continuare e a dare sempre il massimo. Inoltre sono una studentessa universitaria con la media del 29. Sicuramente studiare e lavorare contemporaneamente non è affatto facile e spesso ciò mi ha portato a trascurare la vita privata. Ma i sacrifici ripagano sempre. Ho in mente diversi progetti e ho tanta energia. Sentirete parlare di me.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Sono una persona molta romantica e innamorata dell’amore. L’amore pertanto riveste un ruolo importantissimo nella mia vita, l’ho quasi idealizzato. Quando esco fuori casa vado sempre a fare esplorazioni. Mi piace guardarmi attorno e scovare l’amore in ogni cosa viene fatta dagli altri con un gesto di affetto. L’amore che cerco di scovare nella quotidianità non è solo l’amore passionale fra due persone. Quello è solo una piccola parte di un concetto così universale e immenso. L’amore che ricerco è un amore più platonico. Quello che prova una madre nei confronti di un figlio, quello che si prova guardando i propri amici crescere e maturare o quello che prova un cane nei confronti del proprio padrone. Quando torno a casa mi sento arricchita. Purtroppo nella mia vita privata non ho avuto molta fortuna in amore e questo è un tema un po’ tedioso per me. Mi sono innamorata solo una volta di un ragazzo che ancora oggi ricordo con affetto. Ci siamo lasciati perchè il sentimento purtroppo era finito ma era un bravo ragazzo. Dopo ho avuto purtroppo solo esperienze negative che fanno ancora male perchè non sempre si trovano brave persone e l’ho imparato a mie spese. Ma ogni cosa serve. Sono molto maturata dopo questa esperienza. Ora sono meno ingenua e selettiva. Penso che niente debba esser forzato e che le cose più belle capitino per caso, così come è successo per la mia carriera. Quindi non forzo nulla, se capiterà di trovare il ragazzo giusto capiterà per caso, senza il bisogno di ricercarne uno.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Non mi ispiro a una in particolare ma mi piace molto lo stile delle Suicidegirls perchè sono fuori dagli schemi, come me.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Ho vari progetti in mente. Sicuramente affronterò a settembre la finale nazionale di un concorso prestigioso, Covid permettendo. Ho molti shooting programmati, un calendario. E vari casting, anche nel campo cinematografico

COME sei nella vita privata?

Sono una ragazza dolce, determinata, sensibile e riflessiva. Mi piace molto aiutare gli altri e far sorridere. Tento di trovare un lato positivo in ogni situazione, anche nella più tediosa. Purtroppo non ho avuto un passato semplice e spensierato ma ciò mi ha forgiata molto. Sono una ragazza apparentemente fragile ma nascondo una forza interiore incredibile.