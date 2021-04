Intervista alla fotomodella Lady Sun: tra provocazione e supersexy su instagram

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Direi senza dubbio che ho quasi tutto ciò che desideravo ..ciò significa che ho creduto davvero in me stessa e ho messo tenacia sempre per raggiungere ciò volevo e continuerò a farlo perché sono una donna molto determinata…sono fiera di me .

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’ amore per me è il mentore più grande della mia vita ..nel bene o nel male mi ha insegnato molto e mi da lezioni di vita ancora oggi .

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

In verità non ho mai voluto somigliare a nessuna donna o modella che abbia mai visto..fin da piccola sognavo una ME ADULTA E MODELLA …e ho sempre e solo voluto crescendo somigliare a quella donna che ho sempre immaginato !!!

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Ora sto lavorando per realizzare uno dei miei grandi sogni …diventare la modella per un brand famoso di abbigliamento ,spero tanto di essere notata e avere una grande opportunità !!!

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata sono una mamma ..una volontaria animalista ..una donna che non si ferma mai perché L’ amore che ho dentro mi spinge a fare al meglio questi due ruoli che ho scelto !!

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone fossero in grado di vedere la donna che sono in tutto..di capire la mia essenza e non solo di guardare la mia fisicità …cio che ci distingue è la personalità e L’ anima !!!

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Della mia infanzia sono legata ai ricordi del tempo trascorso con i miei nonni ..sono stati molto importanti per me!!!

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Sono favorevolissima alla chirurgia plastica .

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Nei momenti difficili in primis mi sono aiutata da sola e se da sola non ce la facevo mi sono sempre potuta appoggiare alla mia fantastica famiglia !

Un tuo sogno nel cassetto?

Un altro mio sogno nel cassetto è avere molto denaro da poter donare in beneficienza per gli animali bisognosi .