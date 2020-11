Intervista alla fotomodella Sere Benny: la bellezza ? è una ricerca interiore che inizia dal profondo

C’è una possibilità su un milione di sfondare nello Star System. Ma alcune donne di talento come Sere Benny stanno affrontando questa sfida con buoni propositi attrice, fitness model di successo… allora non ci resta che leggere l’intervista rilasciata in esclusiva per CityRoma.com, un racconto che mette a nudo vita privata dell’artista che sta superare tutti gli ostacoli ed ogni giorno sempre più vicina al successo.

Per farti conoscere meglio dai tuoi fans potresti elencare le tappe importanti della tua carriera? Non ho avuto un percorso lineare , in quanto le mia ambizioni a seguire la mia passione sono anche state arricchite da anni di studio e allenamento. Nasco come ballerina di latino e classico , ho anche insegnato in passato . Ho iniziato a scattare 10 anni fa per poi ricominciare dopo Tempo ma in un modo più consapevole .

hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se si cosa nello specifico ? Fin da bambina partecipavo ad ogni recita in primo piano , ad ogni saggio sempre nella prima fila ..insomma il mondo dello spettacolo è ciò che sento casa . Credo inoltre che il cinema e ancor di più l’intrattenimento tv siano il giusto proseguimento per una modella che impara a lavorare su se stesso e sulle proprie emozioni .

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi ?Sto cercando di ampliare i miei lavori fotografici ma in chiave recitativa così da dare più sfumature ai mie nude art portrait: più intensità , più sensualità .

Adoro le icone come la De sio , la Sandrelli , la melato, la bouche’ .

C’e’ un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare ? Se penso alle donne di oggi , ho una predilezione per donne forti e consapevoli come la Angiolini . Se devo pensare ad una figura maschile di certo p.f favino .

Quanto conta per te la bellezza? La bellezza, ma non la bellezza standardizzata , conta molto . È inutile negare che nel primi 15 sec abbiamo di una persona ciò che si dici l’impressione iniziale ma nello stesso tempo quella che ci influenzerà anche successivamente . In

Quei 15 secondi dunque sia la bellezza ma anche e soprattutto l’uso che di essa ne facciamo con la nostra comunicazione paraverbale ,sono molto importanti .

Se ti dovessi rivolgere a tutti i tuoi fan cosa ti sentiresti di dire ? Di seguire il mio percorso di volontà autoesplorativa e migliorativa e cercare di mantenere sempre acceso il proprio punto di arrivo anche se la vita ci conduce altrove in certi momenti .

C’è una foto di te a cui sei particolarmente legata e perché ? Di certo ho degli scatti

Che prediligo e sono quelli dove emerge il mio lato da bad girl : forte autonoma e seducente .



C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli ? Ogni giorno una San autocrita e costanza . Piccoli gesti ma fatti ogni giorno per istruire corpo e mente a seguire un healtly way pf life. Non serve a mio parere accanirsi in grandi tour de forse fisici , quanto tenersi allenati anche nei momenti o nei giorni in cui sembra non contare . Step by step.

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli ? di capire innanzitutto cosa le muove se voglia di affermazione o rivalsa o come nel mio caso di compiere un percorso catartico alla ricerca di se’ . Quel se stesso che per certi motivi si è costretti a soffocare per i costumi sociali spesso castranti .

Cosa è cambiato negli ultimi cinque anni della tua vita ?Più consapevolezza . Più autonomia e voglia di scoprire cosa mi fa davvero star bene . Ovviamente tutto condito da qualche anno in più ed ad un uso migliore del mio corpo .

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questi momento ? La dichiarazione di fine pandemia . E la possibilità di continuare a investire su me stessa nello spettacolo .

Cosa è per te il successo ?Il successo è il compimento di quel percorso catartico che dicevo e per me in questo caso poter mostrare con il mio corpo e le sue espressioni il mio animo .

Ultima domanda il senso della vita ? Il senso della vita : aver dato il massimo senza lasciar troppi rimpianti .