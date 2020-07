Intervista esclusiva di Marilù De Nicola: attrice Italiana interprete di grandi ruoli

Com’è nata la tua passione per il mondo dell’arte?

Marilù: da piccola sognavo ed imitavo le grandi attrici americane nel mio soggiorno di casa, facendo nascere ilarità ai miei familiari. Non è mai stato uno scherzo per me recitare, mescolavo sensazioni ed emozioni che venivano fuori da idee fantastiche di vite di altre persone, persone ai miei occhi di ragazza molto importanti quali guerriere, personaggi politici, eroine e così via.

Alterni il teatro al cinema. Due mondi distinti o molto più vicini?

Marilù: Sono due cose diverse, perlomeno le vivo in modo diverso, nel teatro senti gli sguardi della gente , le persone le percepisci, tutto silenzio intorno, il cuore che batte, ed una forza magica ti fa partire ed ecco gli applausi e la gioia. Il cinema è il sogno, amo il cinema!! e chi fatica per realizzarlo; questa macchina cosi complessa che alla vista dei non addetti ai lavori sembra una cosa semplice ma non lo è. Una magia!!!!

Si dice che una vera attrice sia appunto quella che è partita dal palco, cosa ne pensi?

Marilù: io sono partita dal teatro e come dicevo prima, sei tra la gente, senti se la gente è con te, ti segue. A teatro le scene non si possono ripetere ecco perché deve venir fuori la bravura dell’attore.

Oggi, per il cinema italiano è possibile sfondare all’estero? Cosa pensi?

Marilù: I progetti cinematografici come tutti sanno sono dispendiosi e forse gli stranieri e in modo particolare gli americani ci credono di più e semplicemente investono di più in questo settore; il nostro non è un problema di non preparazione o talento, abbiamo registi e attori bravissimi che si ritrovano da soli con progetti importanti

Chi svolge un’attività artistica, spesso fatica ad avere una vita privata.

Basta sapersi organizzare oppure è davvero complicato?

Marilù: …è davvero complicato , sono mamma di due ragazzi ormai grandi, durante la mia carriera artistica ho sempre alimentato la mia voglia di famiglia, realizzando il mio desiderio di madre, schiacciando però il mio mondo magico del teatro e del cinema appunto quando loro erano piccoli. Sono stata ferma completamente per 10 anni.

Uno dei problemi che ha chi fa cinema o lavora nel mondo dello spettacolo è dovuto ai tempi di attesa tra un film e l’altro. Insomma, un mondo piuttosto precario, anche se guardando il tuo curriculum, devo dire che hai recitato in tantissimi lavori.

Marilù: è verissimo, i tempi di realizzazione dei progetti sono lunghi, riesco a lavoricchiare, perdonami il termine, perché lavoro anche come modella e quindi combino più aspetti artistici poi, una cosa che mi gratifica molto è presentare libri di scrittori emergenti e realizzare lavori autorali per Format TV; insomma non mi annoio.

This slideshow requires JavaScript.

Ci sono degli aspetti della tua professione che ami particolarmente?Marilù: A scuola di recitazione ti insegnano a gestire contemporaneamente i movimenti, le emozioni, la memoria, è una esperienza fantastica che ti aiuta ma non solo sul palco ma nella vita. Provare ad essere lucidi nelle scelte è importante, ribadisco provare!!



E, tra i films o commedie cui hai preso parte, ce n’è qualcuno/a che ricordi con particolare piacere?

Marilù: Con molto piacere, tra tutti citerei il cortometraggio firmato da Gabriel Cash: “ Io ho denunciato” di Paolo De Chiara dove sono stata premiata dal Wordnews.it e dal FUIS di Roma a Febbraio 2020.

Molte giovani pensano che per far carriera nel mondo dello spettacolo sia sufficiente curare il proprio corpo ed essere disposte a metterlo in mostra… In realtà, se vuoi una carriera duratura immagino si debba puntare sullo studio e perfezionamento.

Marilù: è senza dubbio un ambiente che piace a tanti e molti giovani investono solo nell’aspetto fisico, ma come in ogni settore si richiede professionalità e preparazione, purtroppo la bellezza svanisce…ha i suoi tempi, quindi bisogna senza dubbio arrivare preparati.

Ti sei fatta un’idea sul pubblico che ti segue?

Marilù: è un pubblico prevalentemente maschile, non lo posso negare(sorride) ma ricevo spesso complimenti e critiche da donne, che tesoreggio molto, perché come me sono donne vere, con famiglia e carriera da gestire

Ci sono delle cose che hai realizzato e di cui magari poi ti sei pentita?

Marilù: No sono abbastanza soddisfatta, professionalmente parlando ho perso 10 anni importanti perché quando ho scelto di essere madre l’ho voluto fare a 360° e senza baby-sitter, ho rinunciato in quel periodo a delle buone proposte, ma va bene così, tutte le scelte importanti hanno un prezzo.

Cosa auguri ai tuoi fans:

Marilù: di andare avanti sempre con entusiasmo ed affrontare gli ostacoli con pazienza e intelligenza, la mia più grande forza nella vita è stata appunto la pazienza e di pensare molto, ma molto, prima di fare una scelta importante, quando sono indecisa non scelgo affatto. Durante la chiusura Covid ho meditato tanto e pregato, invito a tutti di essere più fiduciosi.Vi abbraccio tutti e grazie dell’attenzione.