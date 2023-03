intimidazione-a-una-ditta-del-vibonese,-incendiato-un-camion:-indagini-in-corso 

Intimidazione a San Costantino Calabro, nel Vibonese, ai danni di una ditta impegnata nei lavori di ampliamento della linea telefonica in paese. Ignoti malviventi hanno infatti dato alle fiamme il rimorchio di un mezzo dell’impresa parcheggiato sulla pubblica via, non distante dal palazzo municipale. Ancora in corso di quantificazione i danni, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione.

Ufficio Stampa