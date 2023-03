‘Intolerantes’, diz jovem que registrou o desespero de pessoas após cliente atirar em garçom por conta do sabor da pizza

Vítima, de 26 anos, foi atingida na virilha e na lombar e foi socorrida por testemunhas. Atirador foi preso em flagrante em Mongaguá. Vídeo mostra briga entre funcionários de pizzaria e cliente, segundos antes dele atirar

O criador de conteúdo digital Rafael Santos, de 26 anos, presenciou a correria e registrou o desespero das pessoas após os disparos de um cliente contra um garçom por causa do sabor de uma pizza em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Ele participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, nesta quinta-feira (29), relatou o medo que sentiu e desabafou sobre a intolerância das pessoas.

O g1 apurou que o motivo do desentendimento do homem, identificado como Orlando Assis, de 41 anos, com o garçom, de 26, foi o sabor da pizza, que teria sido servido errado. A confusão aconteceu na Avenida Marina, no Centro, no último sábado (25).

A vítima foi socorrida por testemunhas e levada à unidade de saúde. Já o atirador foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e lesão corporal (veja o vídeo acima).

Em entrevista ao vivo, Rafael informou que filmava um baile de idosos que, segundo ele, é tradicional na cidade, quando ouviu três disparos, seguidos de gritos, como: ‘é tiro, é tiro’.

O jovem confessou que ficou assustado e que muitas pessoas correram para se abrigar nos comércios da região central. “É incomum isso na cidade. Mongaguá é uma cidade turista muito pacata e com muitos idosos”, disse.

O criador de conteúdo acrescentou que uma pessoa tentava acalmar o outra, comentando que logo a polícia chegaria. Quando a situação melhorou, Rafael foi até a pizzaria e viu o funcionário ferido sendo socorrido por um idoso que estava no baile.

“As pessoas estão intolerantes, não conversam tanto, esse é um problema da sociedade. Essa noticia é ruim, mas serve para conscientizar que as pessoas precisam de calma e de empatia para não chegar a este ponto. Ele [o garçom] ficou ferido, mas poderia ter sido pior. Ele poderia ter vindo a óbito, mas graças a Deus isso não aconteceu”, declarou.

Relembre o caso

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento exato em que funcionários de uma pizzaria em Mongaguá lutam com um cliente, segundos antes dele atirar e atingir um garçom na virilha e na lombar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 1ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI) foram acionados por testemunhas. No local, os militares constaram que o cliente, autor dos disparos, estava acompanhado da esposa.

O casal teria pedido um determinado sabor de pizza, mas ao ser servido pelo garçom, o homem informou ao funcionário que aquele sabor não era o que ele havia pedido. Na sequência, segundo a PM, iniciou-se uma discussão entre o cliente e alguns funcionários.

“Momento em que o cliente, de posse de um revólver, efetuou alguns disparos na direção dos funcionários”, acrescentou a corporação.

Na gravação obtida pela reportagem, é possível ver quando o cliente, de camiseta escura, e um funcionário usando uma camiseta branca, saem da pizzaria trocando agressões. Logo aparecem mais dois homens e uma mulher, que tentam separar a briga, afastando os homens aos socos.

Neste momento, outro homem surge correndo e acerta um soco no rosto de Orlando, que estava preso contra um carro estacionado. Poucos segundos depois, inicia-se a correria dos clientes, que fugiram ao ouvir o barulho dos tiros.

A Polícia Militar informou que, além do autor dos disparos, também foram apreendidos o revólver dele de calibre 38, dez munições intactas e um canivete.

A vítima, porém, foi socorrida por um idoso que participava de um evento no calçadão. Segundo a Polícia Civil, o garçom foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Agenor de Campos e, depois, foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.

Em nota, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), responsável pela gestão do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, informou que o paciente está internado para observação e está estável.

