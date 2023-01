Investigado por participar de chacina no presídio Urso Branco é morto com tiro no rosto durante roubo em Porto Velho

Morador de Porto Velho atirou no suspeito após ele ter invadido seu quintal e tentado entrar na casa. Osmar Pereira Nonato morreu com tiro rosto. Osmar Pereira Nonato foi morto após entrar no quintal e tentar invadir a casa de um homem de 58 anos em Porto Velho

Um homem, identificado como Osmar Pereira Nonato, foi morto após entrar no quintal e tentar invadir a casa de um homem de 58 anos, em Porto Velho. O proprietário atirou no rosto do suspeito, que morreu no local.

O dono da propriedade acionou a Polícia Militar (PM), foi ouvido na delegacia de flagrantes e depois liberado.

O delegado responsável por atender a ocorrência afirmou que Osmar Pereira Nonato tinha diversas passagens pelo sistema prisional, dentre crimes de roubo e furto e também era investigado de participar da rebelião no Urso Branco em 2002.

Na delegacia

Após ouvir testemunhas e o morador que atirou contra conta o suspeito de tentativa roubo, o delegado Marcos Correia, plantonista na Central de Flagrante, pontuou que o morador agiu em legítima defesa.

“Após ouvir as partes estou amparado de que o dono da casa agiu em legítima defesa. Eram dois assaltantes e eles arrombaram a casa para roubá-la. O proprietário do local, antes de atirar na cara do suspeito, deu um tiro de alerta, que assustou o outro suspeito. Mas o que ficou, foi pra cima do homem, que atirou na cara dele”, explica.

Os suspeitos da tentativa de roubo também estavam armados. Por conta do tiro, Osmar Pereira Nonato veio a óbito e o morador precisou receber voz de prisão em flagrante. Ele foi levado à Central de Flagrantes e após as diligências da Polícia Civil, ele foi liberado.

“O morador usou os meios necessários para proteger a sua vida. Por isso se trata de uma legítima defesa”, conta.

O morador, conforme o delegado, tem o registro da posse da arma, que será periciada e devolvida ao dono.

Rebelião no presídio Urso Branco

O delegado Marcos Correia confirmou que Osmar tem diversas passagens pelo sistema prisional, entre os crimes de assalto e furto, e informou que ele participou da rebelião no presídio do Urso Branco em 2002.

“Recebi informações da polícia penal de que, todas as vezes que o Osmar foi preso, precisava ser colocado no Regime Disciplinado Diferenciado (RDD), por conta de sua alta periculosidade e de que ele era um dos últimos ainda vivo dos quais haviam participado da maior chacina de Rondônia”, diz.

