Investigado por tentativa de homicídio contra três jogadores de futebol em SE é preso

Um homem investigado pela tripla tentativa de homicídio contra três jogadores do time de futebol Dorense, em Nossa Senhora das Dores, foi preso temporariamente nessa quinta-feira (16) pela Polícia Civil. Ele é acusado de ter iniciado a discussão em uma casa de show na cidade, que resultou no crime.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, o problema foi motivado por causa de uma relação conturbada entre um dos jogadores e uma mulher.

“Há então uma discussão entre o jogador e o outro homem. Outros homens se envolvem na discussão e, em seguida, há os disparos de arma de fogo”, disse o delegado.

Segundo a polícia, o jogador que motivou a discussão consegue sair do local, junto com outro colega de time, mas um terceiro integrante do grupo ainda permanece sendo agredido. “Ele é atingido por tiros no braço e no ombro. Já nas investigações, esse jogador agredido mais gravemente reconheceu o suspeito como sendo o homem que interveio gerando a discussão que resultou nas agressões contra os jogadores”, relatou.

Os três jogadores foram levados para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju. Dois deles foram liberados após receber atendimento e o que ficou gravemente ferido ficou internado para uma cirurgia de retirada de um projétil do braço, mas já foi liberado.

Testemunhas já foram ouvidas e as investigações continuam em andamento para chegar à identificação dos outros envolvidos nas agressões. Informações e denúncias também podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Vittorio Rienzo