Investigado por tráfico de drogas morre durante operação em Propriá

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele era um dos investigados por fornecer o material, e reagiu à abordagem. Um homem morreu durante uma operação de busca e apreensão contra o tráfico de drogas, realizada pela Polícia Civil em Propriá, na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele era um dos investigados por fornecer o material, e reagiu à abordagem.

A operação aconteceu após investigação que teve início com a prisão de um suspeito no último dia 29 de janeiro. No dia, os policiais apreenderam cerca de dois quilos de substância semelhante à maconha, no povoado Pantanal, no mesmo município.

No cumprimento dos mandados desta quinta, foram localizadas substâncias semelhantes às drogas cocaína e maconha, balança de precisão, embalagens, além de uma arma de fogo.

