Investimentos na área ambiental estão em preparativos para aniversário de Louveira

A inauguração do Centro de Educação Ambiental Tabarana, o lançamento do projeto Taba Ecobag e uma ação de plantio de 58 mudas de espécies nativas, estão em preparativos finais para acontecerem ainda no mês de março na programação de aniversário de 58 anos de Louveira. Todas as ações fazem parte do trabalho da Secretaria de Gestão Ambiental na gestão do prefeito, Estanislau Steck, que traz investimentos ecologicamente corretos para a comemoração.

“Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso presente e das futuras gerações. Além de cuidarmos da natureza, as ações vão contar com a participação da população para proporcionar conhecimento sobre meio ambiente, responsabilidade ambiental e até solidariedade ao próximo por meio do projeto Taba Ecobag”, disse o prefeito de Louveira, Estanislau Steck.

O Centro de Educação Ambiental Tabarana vai ser inaugurado em 28 de março. Localizado na Avenida José Mamprim, n°110, no bairro Colina da Bela Vista, o objetivo com o novo espaço é compartilhar conhecimento sobre o meio ambiente para todos os moradores. O local vai proporcionar para a população, cursos gratuitos, palestras, apresentação de filmes relacionados ao cuidado com o meio ambiente. Além disso, a estrutura vai contar com um viveiro de mudas de espécies nativas, no qual, em uma ação integrada da Secretaria de Gestão Ambiental, Assistência Social e Saúde, vai realizar medidas educacionais com idosos e adolescentes.

“O Centro de Educação Ambiental Tabarana terá uma área destinada para compostagem de resíduos alimentares. Pretendemos fazer uma parceria com restaurantes da cidade que se interessem em encaminhar restos de alimentos para podermos utilizar na produção de composto orgânico, o qual será utilizado para produção de mudas de espécies nativas que serão usadas nos plantios de árvores em áreas urbanas, reflorestamentos, e para o programa de pagamento por serviços ambientais”, disse a secretária de Gestão Ambiental, Rose Celidonio.

O Taba Ecobag é um projeto que tem o objetivo de promover solidariedade e sustentabilidade, no qual a população poderá trocar 1 litro de leite por sacolas recicláveis, que serão confeccionadas a partir de lonas reutilizáveis, dando assim a destinação ambiental correta. Todo o conteúdo será destinado para pessoas e entidades atendidas pelo Fundo Social.

Após o lançamento do Taba Ecobag em 28 de março, as sacolas recicláveis estarão inicialmente disponíveis para troca nas Feiras Livres. Os locais, horários e detalhes de como vai funcionar serão divulgados em breve.

No domingo (19), a Secretaria de Gestão Ambiental vai coordenar o plantio de 58 mudas de espécies nativas, uma para cada ano da cidade. Será a partir das 9h na área de preservação permanente no córrego Guembê, localizado na Estrada Miguel Bossi, s/n, próximo da Secretaria de Cultura e Eventos.

No último final de semana, as Secretarias de Gestão Ambiental e Esporte, Lazer e Juventude, realizaram uma caminhada ecológica. Em um trajeto de 6 km da Praça da Bica até a Estrada Hugo Picchi, as equipes juntamente com a participação de moradores, retiraram cerca de 300 kg de resíduos recicláveis das ruas.

Essas ações acontecem dentro da programação de aniversário de 58 anos de Louveira. Desde o dia 1 de março já foram realizadas entregas de importantes obras, pavimentação de ruas, mutirões de saúde, eventos de esporte, ações em especial à Semana da Mulher, a entrega das adequações do Centro Comunitário do Vassoural e entre outras.

Ainda tem muita coisa por vir, sendo em destaque a entrega do Parque Luigi Martini (na Represa do Córrego Fetá), Centro de Referência do Autismo, Hospital do Santo Antônio, Subestação, Programa Mãe Louveirense e show com o cantor Daniel. Todas as ações vão acontecer neste mês de março. CLIQUE AQUI para conferir a programação completa.

