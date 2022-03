investire-in-fan-token-con-binance-launchpad.-di-cosa-si-tratta-e-come-fare-per-iniziare

Binance Launchpad è un’esclusiva piattaforma dedicata al lancio di Fan Token. Ecco cos’è, come funziona e quali prospettive di guadagno è in grado di offrire

Per capire di cosa stiamo parlando esattamente proviamo a cominciare dall’inizio, o meglio proviamo quanto meno a dare una definizione di Fan Token. Possiamo definire i Fan Token come asset digitali operanti su blockchain, pensati per i tifosi delle squadre di calcio.

Attraverso i Fan Token viene dato ai tifosi l’accesso a determinati beni e servizi offerti dalle squadre di calcio che li emettono. Si tratta quindi di una specie di “sotto categoria” degli utility token, cioè token di utilità, in grado di garantire una serie di vantaggi a chi li acquista.

Come funziona Binance Launchpad

Binance Launchpad quindi è una piattaforma che offre agli utenti la possibilità di investire in Fan Token. In pratica ogni volta che un nuovo team o brand diventa partener fan token di Binance sulla piattaforma Binance Fan Token, i token vengono quotati su Binance launchpad, e diventano pertanto disponibili a tutti gli tenti che sono interessati a prendere parte all’offerta di fan token di quel team o brand.

Binance Launchpad permette ai possessori di BNB di investire una certa quantità dei propri BNB in una vendita di Binance Fan Token. L’allocazione finale del nuovo token è determinata dal rapporto tra il loro BNB investito rispetto al BNB totale investito da tutti gli utenti che partecipano.

Cos’è un BNB di Binance in breve

Ma forse qui occorre fare un passo indietro, e cercare di capire che cos’è esattamente un BNB.

BNB è in sintesi la moneta nativa di Binance Chain, e Binance Smart Chain, e può essere utilizzato in diversi contesti, non solo su Binance peraltro, e non solo come strumento per investire.

Con BNB è possibile ad esempio pagare le commissioni di trading su Binance Exchange, su Binance DEX, pagare le commissioni di transazione su Binance Chain, o su Binance Smart Chain, ma è anche possibile pagare per beni e servizi sia online che nei negozi fisici, utilizzando una Binance Card o Binance Pay.

Come si ottengono i Fan Token di Binance su Binance Launchpad

Per ottenere i Fan Token di Binance basta visitare la piattaforma Binance Launchpad, registrare un account e completare la procedura per la verifica dell’identità.

Una volta fatto questo è possibile esplorare i nuovi listing di fan token di Binance all’interno dell’area “Team Partner”. Qui si può quindi selezionare il token del team scelto, e in questo modo si viene reindirizzati direttamente alla pagina launchpad del fan token Binance corrispondente.

Il passo successivo consiste nel calcolare il limite di partecipazione. Questo è determinato per ogni utente dal suo saldo BNB medio in un determinato periodo di giorni.

Una volta che il limite di partecipazione è stato determinato diventa possibile impegnare e bloccare qualsiasi importo di BNB fino a quel limite per ricevere i Fan Token di Binance.

Quando il periodo di vincolo per i BNB giunge a scadenza verrà calcolata l’allocazione dei token per ciascun utente nel giro di un’ora.

A questo punto siamo all’ultimo passaggio: i BNB vengono dedotti in cambio dei fan token di Binance. Per ciascun utente viene determinata l’allocazione finale, e quindi una parte del BNB bloccato verrà detratta in cambio dei token. Infine i BNB e i fan token di Binance verranno trasferiti nei wallet Spot in automatico.

L'articolo Investire in Fan Token con Binance Launchpad. Di cosa si tratta e come fare per iniziare proviene da ValuteVirtuali.com.