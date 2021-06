investito-mentre-attraversava-le-strisce,-muore-minorenne:-in-corso-le-indagini

A Crotone un ragazzo minorenne è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, in corso le indagini.

A Cirò Marina, in provincia di Crotone, è successa una disgrazia nella nottata di ieri sera, dopo la mezzanotte. Purtroppo un ragazzo minorenne, di appena 17 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

La tragedia ha colpito tutta la cittadina, soprattutto vista la giovane età di Michele, nome del ragazzo che ha perso la vita. Nelle ultime settimane, dopo i diversi mesi di lockdown e quindi di chiusure forzate, le morti a causa di investimenti stradali sono in un aumento evidente.

Negli scorsi mesi, infatti, i numeri si erano chiaramente abbassati grazie alle chiusure e quindi perché le persone uscivano di meno. Con le riaperture e la diminuzione delle restrizioni, gli incidenti stradali e le morti derivante da questi, sono subito ritornarti ai classici numeri.

Minorenne investito e morto a Crotone, ecco cosa è successo.

Nella nottata di ieri sera, 20 giugno, dopo la mezzanotte, Michele Famiglietti stava sul lungomare di Cirò Marina. Stava in compagnia di due suoi cugini più piccoli e mentre lì stava accompagnando a casa della zia, è stato investito sulle strisce pedonali. L’accaduto non è ancora ben chiaro ai carabinieri che stanno indagando.

L’adolescente è stato investito da un ragazzo di 26 anni che era alla guida della sua auto. Subito si è fermato per prestare i soccorsi e chiamare l’ambulanza. La cause precise dell’incidente non sono ancora chiare agli inquirenti che stanno ancora indagando e ascoltando il giovane.

I soccorritori sono giunti immediatamente sul posto e hanno cercato di rianimare il giovane Michele. La situazione è apparsa grave fin da subito ai sanitari. Poco dopo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Crotone, ma purtroppo proprio durante il tragitto il ragazzo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare.