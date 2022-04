Inviare e ricevere criptovaluta con Telegram ora è possibile, ecco come

La novità è stata comunicata dalla TON Foundation proprio in questi giorni: ora sarà possibile inviare e ricevere criptovalute direttamente attraverso la app di messaggistica Telegram. In particolare sarà possibile inviare pagamenti in crypto attraverso The Open Network (TON), una blockchain decentralizzata inizialmente progettata da Telegram.

La società ha infatti annunciato questa settimana l’aggiunta di un bot che permette agli oltre 550 milioni di utenti di Telegram di inviare criptovaluta agli altri utenti attraverso la chat dell’app di messaggistica.

Il lancio del “wallet” bot permetterà agli utenti di inviare e ricevere Toncoin, la crypto basata sull’Open Network di Telegram, e stando a quanto gli stessi sviluppatori hanno affermato ciò avverrà senza che vengano addebitate commissioni per le transazioni effettuate.

Facendo qualche passo indietro vediamo che Telegram ha una lunga storia con le criptovalute, infatti era l’ottobre del 2019 quando la SEC (Securities and Exchange Commission) degli Usa ha presentato una denuncia contro la app di messaggistica per aver raccolto 1,7 miliardi di dollari con una private token sale.

Secondo la SEC i token Gram erano da ritenersi titoli non registrati, e questo ha portato la compagnia ad un accordo siglato nel giugno 2020 sulla base del quale Telegram avrebbe restituito agli investitori qualcosa come 1,224 miliardi di dollari.

Nell’ambito di questo processo Telegram ha ceduto il controllo di Telegram Open Network a Toncoin, divenuta poi la 205esima crypto più importante nel mercato secondo i dati di CoinMarketCap, con una capitalizzazione di mercato che si aggira intorno ai 2,83 miliardi di dollari. Parliamo di una comunità open source dedicata allo sviluppo di Toncoin e alla blockchain associata alla crypto.

