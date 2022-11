involtini-di-carne-filanti-con-crema-al-gorgonzola,-un-secondo-da-leccarsi-i-baffi

Gli involtini di lonza con crema di gorgonzola, sono un secondo piatto sfizioso da servire e facile da preparare. Una vera delizia per il palato, degli involtini ripieni di prosciutto cotto, e fiordilatte, impanati e fritti, successivamente insaporiti in una salsa con il gorgonzola. Potete preparare e servire gli involtini anche come antipasto, servendoli interi, oppure tagliati a rondelle, sempre accompagnati con la crema al gorgonzola, Ovviamente se il gorgonzola non è di vostro gradimento, potete sostituirlo con altro formaggio a vostra scelta. ( continua dopo la foto)

Involtini di carne, Ingredienti:

12 fettine di lonza

100 gr di fiordilatte

50 gr di prosciutto cotto

50 gr di prosciutto crudo

200 ml di latte

70 gr di gorgonzola (dolce e/o piccante)

Noce moscata

Pecorino grattugiato

Farina

1 uovo

Pane grattugiato

Pepe

Olio evo

Sale

Procedimento:

Per preparare gli involtini di lonza con crema al gorgonzola, iniziate a predisporre su sei fettine di lonza il prosciutto cotto, e sulle altre quello crudo. Dividete il fiordilatte in dodici pezzetti, e disponetene uno su ogni fettina.

Arrotolate le fettine di lonza su se stessa, fino a formare degli involtini,

in un piatto mettete la farina, un pizzico di sale, un poco di pecorino grattugiato, ed un poco di pepe, mescolate bene,

in un altro piatto aprite l’uovo, unite un pizzico di sale, e uno di pepe, e sbattete velocemente, nel terzo piatto mettete il pane grattugiato. Passate gli involtini prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pane grattugiato,

in una capiente padella mettete un paio di giri di olio evo, appena caldo, friggete gli involtini, girandoli spesso in modo da ottenere una doratura uniforme. Posizionateli su un foglio di carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso.

In un’altra padella, mettete il latte, appena inizia a riscaldarsi, unite il gorgonzola, fatelo sciogliere, unite un poco di pecorino grattugiato, la noce moscata,

amalgamate e unite gli involtini.

Fateli insaporire per cinque minuti, a fiamma bassissima, girandoli spesso.

Spegnete la fiamma e servite gli involtini accompagnati con la crema al gorgonzola.

Involtini di carne filanti con crema al gorgonzola, un secondo da leccarsi i baffi scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Rienzo