Involtini di melanzane alla Siciliana, ripieno morbido e profumato: pronti in 5 minuti. Piatto buonissimo e pronto in poco tempo: può essere catalogato sia tra gli aperitivi che tra i secondi che tra i contorni. Buonissime e delicate questo piatto è davvero ottimo in questo periodo. Andiamo quindi a scoprire come si cucina e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti degli involtini di melanzane alla Siciliana

3 melanzane ( meglio tonde)

300 gr di ricotta

80 g di mandorle spellate

3 cucchiai di pecorino grattugiato

100 g di pangrattato

1 spicchio di aglio

1 ciuffetto di prezzemolo tritato

qualche fogliolina di timo

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

olio di semi per friggere

Preparazione

Diciamo che in questo caso cominciamo dal ripieno per far in modo che il tutto prenda sapore e possa risultare più interessante al momento dell’assaggio. Il composto risulterà più legato. In una padella soffriggiamo con un filo di olio la cipolla e poi il pangrattato e le mandorle. Facciamo tostare.

Una volta raffreddate prendiamo una ciotola aggiungiamo la ricotta, mescoliamo pan grattato, mandorle, olio e pecorino. Aggiungiamo un pizzico di sale e del pepe bianco. Mescoliamo il tutto e poi aggiungiamo del timo e prezzemolo. A questo punto andiamo a preparare le nostre melanzane.

Puliamo e poi asciughiamo le melanzane. Le tagliamo a fette non troppo spesse: circa un centimetro. Consigliamo le melanzane tonde, le siciliane, se state preparando un secondo piatto ( un piatto unico). Se preparate un aperitivo e un contorno potrete usare anche quelle lunghe. Una volta tagliate a fette le friggiamo e le facciamo asciugare. Facciamo raffreddare il tutto.

Una volta che tutto sarà freddate e potremo le mani con scioltezza, mettiamo un cucchiaio di ripieno su ogni fetta di melanzana e arrotoliamo come se fosse un involtino. Mettiamo tutti gli involtini in una teglia e inforniamo in forno preriscaldo a 180 gradi per 20/25 minuti. Quando gli involtini sono pronti, sforniamoli e poi decidiamo se portarli in tavola ancora caldo oppure a temperatura ambiente, vanno bene in ogni caso.

