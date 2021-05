Involtini di melanzane con robiola e pesto | leggeri e invitanti

Involtini di melanzane con robiola e pesto, per un antipasto o aperitivo leggero ed invitante, perfetto per le vostre cene d’estate.

Involtini di melanzane con robiola e pesto

Ecco per voi una ricetta sfiziosa e accattivante, per un antipasto o aperito davvero fresco, saporito e leggero. Gli involtini di melanzane con robiola e pesto, sono gustosi e perfetti, dal sapore intenso ed eccezionale, con pochissimi ingredienti che più o meno avrete tutti in casa, potrete ricreare una ricetta sprint davvero buonissima e leggera, melanzane grigliate farcite con pesto e robiola, un connubio fresco e invitante che conquisterà sia grandi che piccini. Ma non perdiamo altro tempo e vi mostro subito l’elenco degli ingredienti e il procedimento da seguire passo passo per questa ricetta velocissima e deliziosa.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta | originale e veloce

Oppure: Involtini di peperoni ripieni in padella | Deliziosi e saporiti

Tempi di cottura: 10 minuti

Tempi di preparazione: 20 minuti

Ingredienti per circa 12/15 involtini

3 melanzane

60 foglie di basilico

Il succo di un limone piccolo

250 g di robiola

1 spicchio di aglio

Lievito in scaglie q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Pinoli q.b

Sale e pepe q.b

Preparazione degli involtini di melanzane con robiola e pesto

Per realizzare questa ricetta super leggera e velocissima, lavate e spuntate le estremità delle melanzane, tagliatele nel senso della lunghezza non troppo sottili, una volta terminate, riscaldate una piastra per grigliarle e cuocete per 2 minuti a lato.

melanzane

Fatto ciò, preparate il pesto. Con un canovaccio da cucina inumidito tamponate le foglie di basilico che andrete a porre in un boccale assieme ai pinoli, il lievito in scaglie, il succo di limone e l’aglio tritato e aggiungete a filo l’olio extravergine di oliva, mixate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio, in una ciotola ammorbidite la robiola aggiustate di sale e pepe e incorporate il composto di pesto fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

robiola

Quando le melanzane saranno raffreddate, ricoprite la superficie del composto di pesto e robiola, arrotolate accuratamente e servite su un vassoio da a portata, pronti e freschi per deliziare il palato di amici e familiari, inoltre potrete conservarli per un paio di giorni in un contenitore ermetico e lasciati 30 minuti fuori dal frigo prima di essere consumati. Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.