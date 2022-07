involtini-di-melanzane-cremosi-di-benedetta:-cotti-in-padella-e-non-fritti-e-pronti-subito

Involtini di melanzane cremosi di Benedetta: cotti in padella e pronti subito. Ogni boccone si scioglie in bocca. Un piatto che può essere unico o un contorno o un antipasto. Buonissimo e semplicissimo. Pronto in poco tempo e con pochi passaggi.

Diciamo che è possibile anche viaggiare con la fantasia: questa ricetta può essere anche modificata, tanto che il ripieno può essere composto anche da altri ingredienti. Ma andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

2 melanzane

1 spicchio aglio

500 g passata di pomodoro

12 foglie basilico grandi

200 g formaggio asiago

olio extravergine di oliva q.b.

sale fino q.b.

PER SERVIRE

parmigiano grattugiato q.b.

basilico q.b.

Preparazione

Allora, il primo passaggio che dobbiamo considerare sarà quello tagliare le nostre melanzane. Prendiamole e tagliamole di lungo ( in maniera tale che i nostri involtini vangano ben arrotolati). Fatto questo prendiamo una ciotola e spurghiamole: panno carta sul fondo poi mettiamo le melanzane e aggiungiamo sale grosso. Dopo 20 minti ( anche 30) cambiamo lato e aggiungiamo altro sale grosso.

Fatto questo disponiamo le nostre fette di melanzana su una padella bella calda, aggiungiamo un filo d’olio e facciamo arrostire ( potete anche metterle in forno su una placca e infornare per 20 o 25 minuti a 180 gradi). Mentre cuociono prepariamo il sugo.

In un’altra padella aggiungiamo dell’olio, un po’ d’aglio e la passata di pomodoro. Una foglia di basilico e facciamo cuocere. Basteranno 10 minuti. Ultimata la cottura togliamo l’aglio. Adesso che le nostre melanzane sono cotte possiamo preparare gli involtini.

Stendiamo ogni fetta di melanzana. Mettiamo un pezzo di Asiago ( deve essere lungo e spesso almeno 1 cm o 1,5 cm). Mettiamo gli involtini nella padella con il sugo e lasciamo insaporire per una decina di minuti, coprendo con il coperchio. Impiattiamo con un po’ di formaggio grattugiato, qualche fogliolina di basilico e portiamo in tavola!

