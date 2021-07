Involtini di prosciutto crudo ricotta e pera: L’idea veloce buonissima che si può preparare molto prima Gli Involtini di prosciutto crudo sono un antipasto finger food sfizioso, veloce e senza cottura!

Si preparano in pochissimi minuti con fette di prosciutto ripiene di crema di ricotta e pezzetti pere, a completare l’antipasto una glassa di aceto balsamico e foglioline di mirto.

Vi lascio immaginare il gusto delizioso: cuore cremoso di formaggio in abbinamento con la dolcezza delle pere e sapidità del prosciutto! un mix di sapori e profumi da leccarsi i baffi!

Si tratta di una Ricetta facilissima e super veloce! per la perfetta riuscita del piatto mi sono affidata al prosciutto di San Daniele dop, un prodotto che amo per il suo gusto dolce che perfettamente si sposa con formaggi e frutta!

Vi occorreranno solo 10 minuti di tempo per realizzare la crema di ricotta e pecorino, assemblare tutto e gli involtini di prosciutto crudo sono pronti subito da servire in tavola!

Perfetti da servire come antipasto, aperitivo, per Buffet e feste di Natale, Capodanno e non solo! da soli oppure da accompagnare a Cantucci salati, Biscottini, Crackers… questi involtini di prosciutto sono la soluzione salva tempo che adorano tutti, anche i bambini, che vi farà fare una meravigliosa figura senza perdere ore in cucina!

Ingredienti per 7 pezzi degli Involtini di prosciutto crudo ricotta e pera

7 fette di prosciutto di San Daniele dop

250 gr di ricotta di fresca (vaccina o di pecora)

3 cucchiai di pecorino ( vanno bene anche 2 di parmigiano e 1 di pecorino se volete un gusto più delicato)

1 pera (qualità a scelta)

sale

pepe (facoltativo)

2 cucchiai di glassa di aceto balsamico

foglie di mirto (che potete sostituire con timo fresco o maggiorana)

Prima di tutto mescolate la ricotta con il pecorino con una forchetta fino a creare una mousse priva di grumi; poi aggiungete sale e se gradite il pepe. Infine sbucciate le pere e tagliatele a pezzetti. Adagiate in ogni fetta di prosciutto crudo un cucchiaio abbondante di Crema di ricotta; poi aggiungete Al centro 1 pezzetto di pera oppure più di uno. Infine richiudete a pacchetto, formando un involtino

In ultimo aggiungete uno stuzzicadenti su ogni involtino, in modo da pizzicare tutto il pacchettino di crudo. Infine decorate la superficie di ogni involtino con una punta di glassa di aceto balsamico e foglioline di mirto! Ecco pronti gli Involtini di prosciutto crudo. Freschi e gustosi, si possono preparare con largo anticipo e conservare in frigo qualche ora!