Gli involtini di spigola con crema di melanzane, sono un secondo piatto di pesce sfizioso e gustoso. Facile e veloce da preparare, soprattutto se acquistate i filetti di spigola, oppure li fate ricavare dal vostro pescivendolo di fiducia.

Potete servire i vostri involtini anche come antipasto, magari tagliati a rondelle, cuocerli al forno oppure anche fritti, che sicuramente saranno più buoni, ma meno salutari. Di seguito andremo a preparare gli involtini di spigola con crema di melanzane, cotti al forno. Anche le melanzane potete sia passarle in padella che cuocerle al forno.

Ingredienti:

2 spigole (4 filetti)

1 melanzana

6-7 pomodorini

1 spicchio d’aglio

Asiago

Olio evo

Sale

Pane grattugiato

Procedimento:

Per preparare gli involtini con crema di melanzane, iniziate a lavare la melanzana, eliminate la parte superiore, e tagliatela a dadini. Mettetela in una teglia, unite un filo d0olio evo, i pomodorini tagliati a quattro, lo spicchio d’aglio, regolate di sale e infornate a 200° per trenta minuti, mescolando spesso. Nel frattempo che le melanzane cuociono, dedicatevi a ricavare i filetti dalle spigole, se avete acquistato direttamente dei filetti, ovviamente saltate questa operazione.

Trascorso i trenta minuti, eliminate lo spicchio d’aglio, mettete le melanzane nel bicchiere del mixer, e frullate fino ad ottenere una crema. Schiacciate delicatamente i filetti di spigola, tra due fogli di carta forno, disponete su ogni filetto, uno strato di crema di melanzane, pezzetti di asiago, formate un involtino e chiudente con degli stuzzicadenti.

Ungete leggermente la superficie dell’involtino, e passatelo nel pane grattugiato. Posizionate i vostri involtini su una teglia rivestita da carta forno. Infornate per quindici minuti in forno preriscaldato a 180°. Servite i vostri involti al naturale, oppure su un letto di crema di melanzane.

Involtini di spigola con crema di melanzane, non fritti e super delicati: ci vorranno pochi passaggi scritto su Più Ricette da Michele.