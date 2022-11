Gli involtini di verza con mazzancolle, sono un gustosissimo piatto, da servire come antipasto o come secondo. Qualsiasi sia la vostra scelta, sicuramente farete colpo sui vostri ospiti, mi raccomando non svelate il ripieno, in modo da non rovinare la sorpresa.

Involtini di verza con mazzancolle, Ingredienti:

4 foglie di verza

8 mazzancolle

Prezzemolo

Sale

Aglio in polvere

Olio evo

Procedimento:

Lavate accuratamente le foglie di verza, sbollentatele per quattro minuti in acqua leggermente salata. Colatele e raffreddatele con acqua e ghiaccio. Sciacquate le mazzancolle, eliminate la testa, il carapace ed il filo nero. Mettete le foglie sul piano da lavoro, eliminate la parte centrale che risulta essere più dura. Posizionate al centro uno o due mazzancolle. Conditele con un pizzico di sale, prezzemolo, l’aglio tritato ed un filo d’olio.

Richiudete la foglia di verza su se stessa ed adagiatela su una teglia rivestita di carta forno.

Cospargete gli involtini con un filo d’olio evo, ed infornate per quindici minuti, in forno preriscaldato a 200°. Sfornate e servite caldi.

Involtini di verza con mazzancolle, l’antipasto sfizioso e facilissimo che si prepara in 5 minuti per le feste di Natale scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Rienzo