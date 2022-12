Gli involtini di verza con ricotta, mortadella e pistacchi, sono un antipasto sfizioso e veloce da preparare. Un piatto che richiede un minimo impegno, alla portata di tutti, quindi non avete scuse, mettete il grembiule e dedicate dieci minuti alla cucina.

Potete preparare gli involtimi con largo anticipo, e gratinarli dieci minuti prima di servirli. Potete anche servirli come secondo piatto. Ovviamente potete variare il ripieno secondo i vostri gusti, sostituire a ricotta con altro tipo di formaggio spalmabile, la mortadella con lo speck, insomma potete variare il ripieno a vostro piacimento.

Involtini di verza, Ingredienti:

3 foglie di verza

100 gr di ricotta

80 gr di mortadella

80 gr di provola

20 gr pecorino grattugiato

50 gr di granella di pistacchi

Sale

Pepe

Olio evo

Procedimento:

Per preparare questi involtini, iniziate a lavare bene le foglie di verza, con abbondante acqua corrente.

Sbollentatele in acqua leggermente salata per un paio di minuti. Colatele e mettetele su un foglio di carta assorbente, in modo farle asciugare. Nel frattempo mettete la ricotta, la mortadella e il pecorino nel mixer, azionate le lame, fino ad ottenere un composto omogeneo, regolate di sale e pepe, unite un filo d’olio e amalgamate il tutto. Stendete le foglie di verza sul piano da lavoro, eliminate la parte centrale, che risulta essere più dura, e disponete al centro un poco del composto di ricotta e mortadella, una manciata di granella di pistacchi e completate con la provola.

Avvolgete la foglia di verza su se stessa, fino ad ottenere un involtino. Ripetete la stessa operazione per le foglie restanti, metteteli su una leccarda rivestita da carta forno e cospargete la superfice con olio evo.

Infornate per dieci minuti in forno ventilato, preriscaldato a 200°, sfornate e servite caldi.

Involtini di verza con ricotta, mortadella e pistacchi, l’antipasto super veloce per il buffet di Natale da preparare prima scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Ferla