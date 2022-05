involtini-di-zucchine-al-forno,-saporiti-e-leggeri-per-un-antipasto-sfizioso:-andranno-a-ruba!

Le zucchine sono un ortaggio estivo molto amato, perfetto per realizzare infinite ricette di successo:

dalle classiche zucchine al forno, polpette, parmigiana e zucchine ripiene.

Questa volta prepariamo degli involtini di zucchine al forno, golosi e leggeri;

una preparazione veloce e semplicissima, basterà semplicemente affettare le zucchine e farcirle a piacere, il tempo di arrotolarle olearle e impanarle, pochi minuti di forno e sono pronte da servire in tavola;

la farcitura permetterà di proporre un sapore diverso ogni volta, dando vita a mille varianti: con verdure, solo formaggi, salumi avanzati, patè di olive, oppure tonno.

Perfetti come antipasto sfizioso per cene e pranzi, o come secondo piatto amato dai bambini, risulteranno gustosissimi: gratinati in superficie e filanti all’interno: una vera squisitezza!

Involtini di zucchine al forno

Ingredienti per per 3 porzioni

2 zucchine lunghe grandi

olio extravergine di oliva

qualche cucchiaio di pan grattato

60 g di prosciutto cotto o speck, a fette

60 gr di Emmental o Fontina

sale e pepe

Preparazione

Lavate le zucchine, eliminate le due estremità e con l’aiuto di una mandolina o un pela patate, tagliatele a fette sottili di circa 3 mm;

stendetele su di un vassoio, e farcite con prosciutto cotto ed Emmental a fette, o speck e Fontina a fette;

arrotolate ogni fetta di zucchina su se stessa, formando un involtino, e richiudetelo con uno stuzzicadenti.

In un ciotola insaporite il pangrattato con sale e pepe, ed impanate bene gli involtini di zucchine unti di olio;

sistemateli in una teglia rivestita di carta forno, e cuocete in forno già caldo a 200°C per circa 15 minuti.

Sfornate e serviteli gli Involtini di zucchine al forno, subito, ben caldi e filanti.

