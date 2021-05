Involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta | originale e veloce

Involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta, deliziosa ricetta perfetta dall’antipasto alla cena, veloce e semplice da preparare.

involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta

La ricetta che vi sto per mostrare è davvero eccezionale, gli involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta, gustose zucchine passate prima nella farina e nell’uovo, poi fritte in olio bollente e farcite con prosciutto cotto e ricotta, un bocconcino delizioso che farà gola a tutti, in più vi basteranno davvero pochi minuti per realizzarla ed è perfetta per arricchire un gustoso antipasto, oppure, per una cenetta sfiziosa e saporita. Vediamo subito allora gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa mitica pietanza e il veloce procedimento, da seguire passo passo per far si che il risultato sia perfetto.

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempi di cottura: 5 minuti

Ingredienti per circa 12 involtini

3 zucchine grandi

farina q.b

2 uova

sale q.b

pepe q.b

rosmarino q.b

basilico q.b

200 g di ricotta

250 g di prosciutto cotto affumicato tagliato più spesso

12 olive verdi snocciolate

Preparazione degli involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta

Per realizzare questi bocconcini gustosissimi, per prima cosa, lavate con cura e tagliate le estremità delle zucchine, dopodiché, tagliatele a fette spesse e mettetele da parte.

zucchine

Preparate una padella con abbondante olio di semi di girasole e riscaldatelo per bene. Intanto in una ciotola versate la farina con abbondante rosmarino e basilico tritato, aggiungete sale e pepe e mescolate per uniformare il composto. In un’altra ciotolina invece, sbattete le uova. Passate le zucchine prima nella farina tamponando bene in modo da far aderire la farina, assicuratevi che siano coperte del tutto, poi immergetele nelle uova e friggetele fino a doratura, scolate e fate assorbire l’olio in eccesso su carta assorbente.

olio in padella

Quando tutte le zucchine saranno pronte, trasferitevi su un piano da lavoro e sistemate su 3/4 della lunghezza di ogni fetta, il prosciutto cotto affumicato, poi la ricotta e arrotolate su se stesse e formate gli involti chiudendo l’apertura con uno stecco. Decorate gli involtini con un’oliva snocciolata all’estremità e impiattate. Il piatto è pronto da servire in tavola, gustoso e credetemi talmente irresistibile che andrà a ruba. Buon appetito.

