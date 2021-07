Involtini grigliati di melanzane al mix di latticini | freschi e squisiti

Involtini grigliati di melanzane al mix di latticini sapore e freschezza eccezionale perfetti per un antipasto estivo che vi stupirà.

Involtini grigliati di melanzane al mix di latticini

Gli involtini grigliati di melanzane al mix di latticini, é un antipasto sfizioso e semplice da realizzare in poco tempo, perfetto per le vostre cenette o pranzi estivi da condividere con i vostri familiari e ospiti. Vi proponiamo un involucro grigliato di melanzane farcito di un mix di latticini come ricotta, panna e formaggi grattugiati aromatizzati al profumo fresco e irresistibile del basilico. Un trionfo di freschezza e cremosità al quale sarà difficile resistere, oltretutto può essere anche un modo alternativo per presentare le verdure ai vostri bambini invogliandoli ad assaggiare un piatto fresco e genuino.

Insomma una ricetta tanto semplice quanto versatile che è possibile arricchire con qualsiasi ingrediente, ma vediamo insieme come realizzarla con la nostra ricetta, seguite passo passo le indicazioni di seguito riportate per far sì che il risultato sia davvero eccezionale .

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempi di cottura: 15 minuti

Ingredienti per 12/ 15 involtini

3 melanzane

200 g di panna

200 g di ricotta

250 g di mascarpone

120 g di parmigiano reggiano grattugiato

Basilico fresco tritato q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Preparazione degli Involtini grigliati di melanzane al mix di latticini

Innanzitutto per realizzare questa ricetta accattivante cominciate lavando accuratamente le melanzane, spuntatene le estremità e tagliatele a fettine non troppo sottili utilizzando una mandolina così da averle tutte dello stesso spessore oppure optate per un coltello, riscaldate una piastra e grigliate le melanzane fino a quando non avranno un aspetto rugoso, fatele cuocere 2 minuti a lato.

melanzane

Da parte in un recipiente ammorbidite la ricotta con una forchetta aggiustate di sale e pepe a piacere, unite anche i formaggi grattugiati, quando otterrete una consistenza liscia e omogenea incorporate anche la panna e il mascarpone, lavorate il composto in modo da risultare uniforme, terminate con l’aggiunta di basilico fresco tritato a mezzaluna e continuate a miscelare per ottenere una crema densa e corposa.

ricotta

Una volta che le melanzane saranno grigliate, spalmate su ogni fettina uno strato di crema ai latticini appena realizzata, terminate con un ulteriore spolverata di formaggio e arrotolate su stessa, procedete in questo modo fino al termine degli ingredienti.

Terminate con una spennellata di olio extravergine di oliva e servite, un piatto fresco e genuino per un antipasto mozzafiato, buon appetito.

