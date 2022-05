Involtini Primavera all’Italiana, si preparano in pochi minuti. Ecco come farli croccanti fuori e morbidi dentro

INVOLTINI PRIMAVERA

Fogli di riso (io integrali) ( li potete trovare tranquillamente in alcuni supermercati)

Cavolo cappuccio qualità “cuore di bue”

Carote 60 g

Cipolle bianche 50 g

Vino di bianco 30 g ( va bene anche quello di riso se lo trovate)

Olio di semi di arachide x friggere

Sale fino e pepe bianco

Preparazione degli involtini primavera

Mondare e tagliare a listarelle sottili il cavolo cappuccio, le cipolle e le carote. Far scaldare la wok a fuoco alto, poi versate l’olio di semi e le cipolle. Soffriggere per un paio di minuti, poi unire le carote e il cavolo cappuccio.

Condire con sale e pepe. Aggiungete anche il vino di riso e far saltare le verdure per 4-5 minuti: dovranno risultare cotte ma ancora croccanti.

Trasferire le verdure in un colino per eliminare il liquido in eccesso e allargarle un po’ per preservarne meglio il colore e la consistenza.

A questo punto comporre gli involtini: prendere un foglio per volta (va bagnato in una zuppiera con acqua) stenderlo sul piano di lavoro, aggiungere un cucchiaio di ripieno sulla metà inferiore e fare un giro arrotolandolo

Piegare i lati verso il centro e arrotolare di nuovo. Sigillare con un po di albume. Ora scaldare il wok, poi versare abbondante olio di semi e portare alla temperatura di 180°, abbassare leggermente il fuoco e friggere pochi involtini per volta (si appiccicano fra di loro !!!) girandoli su entrambi i lati

Quando saranno ben dorati su entrambi i lati, scolare e adagiare su carta da cucina per assorbire l’olio in eccesso (ne è tanto!!)

Servire con salse piccanti o agrodolci ( GUARDA IL VIDEO ALLA FINE DELLA RICETTA)

