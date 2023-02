IPE Saúde: usuários de plano de saúde de servidores do RS relatam cobranças indevidas de médicos

Instituto diz que prática é proibida, e MP afirma que existe crime nessa cobrança. Médicos sustentam que honorários pagos pelo IPE Saúde estão defasados. IPE Saúde: usuários relatam cobranças indevidas de médicos no RS

Usuários do plano de saúde dos servidores do Rio Grande do Sul, o IPE Saúde, relatam cobranças indevidas de médicos por consultas e até cirurgias. As denúncias recebidas pelo instituto mais que dobraram nos últimos dois meses. Segundo o Ministério Público (MP), existe um crime de extorsão.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em maio de 2022, o IPE Saúde criou uma ouvidoria para receber queixas dos usuários. As denúncias de cobranças passaram de 18, em dezembro, para 38 em janeiro.

OUVIDORIA DO IPE SAÚDE

(51) 3288-1538

0800-541-6136 (opção 7)

De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h

Prática proibida

O presidente do órgão, Bruno Jatene, diz que a prática de cobrança indevida é proibida.

“Sabemos que isso acontece e estimulamos que as pessoas façam denúncia por meio do nosso canal de ouvidoria, exatamente pra poder depois converter isso numa advertência, numa suspensão e até mesmo em descredenciamento do corpo clínico, do médico”, diz.

Pelas regras, o plano garante assistência médica numa rede conveniada de hospitais e consultórios mediante coparticipação. Para ter direito, o governo do estado desconta de cada servidor 3,1% do salário, dinheiro repassado ao IPE Saúde. Contudo, na hora da consulta, alguns médicos estariam cobrando além do valor legal estipulado pelo plano.

Foi o que aconteceu com uma dona de casa de Passo Fundo, no Norte do estado, que prefere não ser identificada. Ela buscou atendimento pelo IPE Saúde para a filha, que é dependente de servidor público.

“Era cobrado um valor separado, bem a mais, bem a mais do que a tabela diz. É um abuso contra a população, contra a pessoa que é descontada o valor pelo IPE”, lamenta.

Sede do IPE Saúde, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O que dizem autoridades e médicos

Para o MP, cobrar a mais por atendimentos prestados pelo IPE configura, em tese, concussão, que é exigir vantagem indevida para si ou para outra pessoa.

“Na condição de credenciado do IPE, tendo o conceito de funcionário público no Código Penal, que abrange essa situação, que é bastante amplo, ele acaba sendo considerado funcionário público e, por isso, incidiria nesse crime”, explica o promotor Flávio Duarte.

Em meio às cobranças ilegais, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) diz que há uma defasagem nos honorários repassados aos médicos pelo instituto.

“Nós temos hoje um médico que atende um paciente internado no hospital, ele ganha R$ 25,58 por diária, por dia, o que dá um líquido de R$ 18. Ou seja, ele gasta mais pra deixar o carro no estacionamento do hospital do que ele vai receber pra atender um paciente, por exemplo, que teve um infarto ou que estava com Covid, está na UTI, e o médico vai ter que ir todo o dia visitá-lo”, argumenta Marcons Rovinski, presidente do Simers.

Para os usuários, essa justificativa não deveria prejudicar o paciente.

“Ele credenciou. Então assim, se ele acha que vale mais a consulta dele, então ele que se descredencie”, diz uma usuária.

O IPE Saúde afirma que trabalha para aumentar o valor dos honoários aos médicos.

Médico examina paciente no RS

Reprodução/RBS TV

Cobranças ‘por fora’

As conversas com as atendentes das clínicas foram gravadas. Primeiro, a tentativa foi por atendimento de uma dermatologista.

– Qual que é o valor da categoria 5?

– R$ 150 – responde a atendente.

– Ah, ela não cobra pela tabela?

– Não. É esse o valor.

Pela tabela do IPE Saúde, a paciente teria que pagar, no ato da consulta, apenas R$ 28 como valor de coparticipação.

Em outra clínica, para consultar com uma pneumologista, ocorre a mesma situação.

“Daí pelo IPE tem uma diferença de R$ 150, tá? Porque, na verdade, assim, a gente não tem mais horário pelo IPE, né, então, a doutora faz esse valor”, diz a atendente.

Estetoscópio utilizado por médico

Reprodução/RBS TV

Outros relatos

Uma outra mulher de Passo Fundo consultou com um psiquiatra e um cardiologista, além de pediatra para a filha. Ela diz que as cobranças, somando as três especialidades, chegaram ao valor de um salário mínimo. Segundo a paciente, tem médico exigindo R$ 600 para atender pelo IPE Saúde.

“É inadimissível pagar um valor que é um valor alto. Simplesmente, quando tu precisa, tu, infelizmente. não tem a quem recorrer. Eu me sinto lesada”, diz.

A Associação dos Praças da Brigada Militar também relata cobranças por fora em Caxias do Sul, Pelotas e Ijuí para consultas e cirurgias.

“Acaba usurpando daquele que já é muitas vezes debilitado, está numa situação assim, de recursos escassos, em razão de doença e tudo mais. E muitos médicos se aproveitam dessa situação”, comenta o presidente da entidade, Tiago Rommel.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano