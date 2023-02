Ipsos: per quasi due italiani su tre il peggio della pandemia è passato

Avviato tre anni fa con l’inizio della pandemia, continua anche nel 2023 il monitoraggio del team di Public Affairs di Ipsos sulle opinioni degli italiani in merito al Covid-19.

Con la prima rilevazione del nuovo anno Ipsos esplora la percezione della pandemia oggi, indagando quanto gli italiani ritengono il virus una minaccia per se stessi, gli altri o per la propria città, la previsione della fine di ogni preoccupazione relativa al Covid-19 e la propensione a ricevere la quarta dose di vaccino.

Rispetto allo scorso dicembre, scendono ancora, raggiungendo il loro minimo storico, gli indicatori relativi alla percezione della minaccia. La quota dei rispondenti al sondaggio che percepisce ancora il virus come una minaccia scende infatti al 23% (-6 rispetto a dicembre); di fatto, per oltre due italiani su tre l’emergenza Covid-19 appare come qualcosa ormai gestibile con precauzioni e vaccini o può addirittura considerarsi finita.

Soltanto la minaccia percepita per il mondo sale di qualche punto (37%, +3), a testimonianza dell’aggravarsi della situazione in Cina in queste ultime settimane. La percentuale dei rispondenti che reputano il virus minaccioso per sé stessi, per i propri familiari o per la propria città è tendenzialmente stabile e conferma il netto calo rispetto all’ultimo picco del luglio 2022.

Per quasi due italiani su tre il peggio della pandemia è quindi ormai passato: solo per il 6% “il peggio deve ancora arrivare”; inoltre, il basso numero dei contagi fa diminuire anche la previsione di un loro aumento nelle prossime settimane (-12) e sale al 42% (+9) la quota di chi ritiene poco/per niente probabile che ciò avvenga.

Per quanto riguarda i vaccini, il 90% degli italiani maggiorenni dichiara di aver ricevuto almeno una dose (un dato in linea con le statistiche ufficiali fornite dal Commissario Straordinario Covid-19), e il 66% almeno tre; decisamente più basse le quote di adesione alla campagna relativa alla IV e alla V dose: rispettivamente 11% e 1%. Scende al 20%, probabilmente per effetto della minore preoccupazione, la quota di chi dichiara che effettuerà la quarta dose appena possibile. Resta relativamente maggioritaria la quota di incerti: quasi un italiano su tre.

La maggioranza dei vaccinati era convinta della sua scelta o ha deciso di affidarsi agli esperti, mentre quasi uno su cinque è stato costretto dall’obbligatorietà del Green Pass (per lavorare o per accedere ai luoghi pubblici). Tra i non vaccinati prevale la “visione complottista”: il 42% si oppone a tutti i costi alla vaccinazione e a “tutto quello che c’è dietro”, mentre il 35% si dichiara più cautamente dubbioso sull’utilità e la sicurezza del vaccino (un 17% non si esprime e il 6% afferma di avere un’esenzione legata a motivi di salute).

L’articolo Ipsos: per quasi due italiani su tre il peggio della pandemia è passato proviene da The Map Report.

Vito Califano