IPTU 2023: Carnês começam a ser entregues para contribuintes nesta segunda-feira em Bauru

Os carnês serão entregues pelos Correios aos contribuintes que não fizeram a opção pelo IPTU Digital. 155.323 contribuintes devem receber documento em casa. Carnês do IPTU começam a ser distribuídos em Bauru

Prefeitura de Bauru/Divulgação

A prefeitura de Bauru (SP) começa a distribuir nesta segunda-feira (13) os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023.

Segundo a administração municipal, os carnês serão entregues pelos Correios aos contribuintes que não fizeram a opção pelo IPTU Digital. Já aqueles que optaram pela versão online deverão acessar o boleto pela internet, já disponível no site da prefeitura.

A parcela única com desconto ou a primeira parcela vencem no dia 17 de abril. Os contribuintes que optaram pelo IPTU Digital terão desconto de 10% no pagamento à vista, até a data de vencimento. Aqueles que vão receber o carnê em casa terão desconto de 5% no pagamento à vista, também até esta data.

Tanto com o IPTU Digital quanto com o carnê ainda será possível o pagamento à vista até 15 de maio, sem incidência de juros, mas também sem desconto.

Neste ano, a Secretaria de Finanças do município registrou a adesão de 65.084 contribuintes no IPTU Digital, enquanto 155.323 contribuintes receberão o carnê impresso.

Datas de vencimento do pagamento parcelado (sem desconto) – para valores acima de R$ 157,74.

1ª parcela – 17/04

2ª parcela – 15/05

3ª parcela – 15/06

4ª parcela – 17/07

5ª parcela – 15/08

6ª parcela – 15/09

7ª parcela – 16/10

8ª parcela – 16/11

9ª parcela – 15/12

