IPTU 2023 mais caro em Piracicaba custa R$ 9,4 milhões e mais barato R$ 13,80; entenda diferença

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Piracicaba (SP) normalmente é cobrado a partir do mês de março. Em 2023, a prefeitura deve arrecadar cerca de R$ 291,8 milhões com o imposto, sendo que o proprietário de imóvel que vai pagar o valor mais caro vai desembolsar R$ 9.426.785,20.

Os dados foram obtidos pelo g1 Piracicaba por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Conforme a prefeitura, os valores variam levando em conta vários fatores, entre eles o tamanho, área construída e categoria, além do bairro.

Os extremos do IPTU

Se considerar apenas imóveis residenciais, os valores informados pela administração foram:

Valor mínimo – R$ 13,80

Valor máximo – R$ 472.277,35

Já se considerar outros tipos de imóveis, diferentes de residencial, os valores são:

Valor mínimo – R$ 18,65

Valor máximo – R$ 9.426.785,20

Apesar de questionada pelo g1, a prefeitura não respondeu com precisão em quais bairros ou regiões da cidade ficam os imóveis com valores extremos de IPTU. No entanto, citou Cidade Maracanã, Unileste, Novo Horizonte, Centro e Vila Monteiro, sem especificar onde ficam os mais caros e os mais baratos.

Ao todo, a prefeitura vai emitir este ano 212.364 carnês do IPTU. O vencimento tem previsão para começar em março, tanto para os que optarem por parcelar, quanto para os que quiserem pagar a cota única.

Inadimplência

Em 2023, a administração prevê arrecadar um total de R$ 291.845.722,84 com o IPTU. O valor é 19% maior do que a previsão de arrecadação em 2022, que era: R$ 245.387.903,77.

No entanto, apesar da previsão, o valor que foi de fato arrecadado em 2022 foi R$ 158.968.360,83, resultando em uma inadimplência de R$ 86.419.542,94.

Reajuste no IPTU

No fim de 2022, a prefeitura publicou um decreto no Diário Oficial do Município com o reajuste de 8,47% no IPTU para 2023. Outro decreto concede desconto de 5% sobre o valor, caso o contribuinte realize o pagamento à vista.

O documento justifica que a alta é baseada na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ocorrida entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, que foi de 5,97%, e, também, em uma lei municipal de 2017 que estabeleceu um acréscimo de 2,5% nos reajustes deste tipo até 2023.

