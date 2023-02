IPTU Aracaju: prazo de pagamento de cota única com desconto encerra nesta segunda

Também vence a primeira parcela para os contribuintes que optarem pelo parcelamento definido em calendário. IPTU 2018

Encerra nesta segunda-feira (6), o prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Aracaju.

Os contribuintes aracajuanos que optarem por esta modalidade terão um desconto de 7,5%, caso não tenham débitos com o município; para os que estiverem inadimplentes, o desconto para o pagamento em uma única parcela é de 2,5%.

Também vence nesta segunda, a primeira parcela para os contribuintes que optarem pelo parcelamento definido em calendário.

O IPTU pode ser pago por meio do carnê, que está sendo entregue via Correios desde o dia 18 de janeiro, e também pelo boleto, disponível no Portão do Contribuinte, no site da Secretaria Municipal da Fazenda.

